«Наполи» проиграл «Аталанте» в матче Серии А

В рамках 16-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своём поле потерпел поражение от «Аталанты».

Встреча, проходившая на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, завершилась победой гостей со счётом 3:2.

У «Наполи» забивали Пётр Зелиньски и Дрис Мертенс. У гостей отличились Руслан Малиновский, Мелих Демираль и Ремо Фройлер.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 39 очков. У «Аталанты» 31 очко и четвёртая позиция.

Ранее сообщалось, что «Интер» в гостях разгромил «Рому» в 16-м туре Серии А.