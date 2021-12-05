«Наполи» проиграл «Аталанте» в матче Серии А

Короткая ссылка
В рамках 16-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своём поле потерпел поражение от «Аталанты».

Встреча, проходившая на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, завершилась победой гостей со счётом 3:2.

У «Наполи» забивали Пётр Зелиньски и Дрис Мертенс. У гостей отличились Руслан Малиновский, Мелих Демираль и Ремо Фройлер.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 39 очков. У «Аталанты» 31 очко и четвёртая позиция.

Ранее сообщалось, что «Интер» в гостях разгромил «Рому» в 16-м туре Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить