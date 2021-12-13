«Спартак» разгромно проиграл «Сочи» в матче РПЛ

В рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» уступил ФК «Сочи».

Встреча, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Первый мяч был забит на 32-й минуте встречи, когда Кристиан Нобоа реализовал пенальти. На 87-й отличился Ивелин Попов. На 6-й добавленной минуте Артур Юсупов с пенальти довёл счёт до крупного.

С 66-й минуты матча хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Кристиана Нобоа. В компенсированное время красную карточку получил игрок «Спартака» Максимилиано Кофрие.

«Сочи» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. У «Спартака» 23 очка и девятая строчка.

Ранее Петржела выразил мнение, что «Спартаку» не стоит увольнять Виторию.