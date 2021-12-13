Петржела считает, что «Спартаку» не стоит увольнять Виторию

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном увольнении португальца Руя Витории из московского «Спартака».

«Руя Виторию нельзя увольнять. Это будет огромная ошибка руководства «Спартака». Ему необходимо предоставить время, поскольку это очень хороший специалист. Я уверен, он ещё может добиться успеха со «Спартаком» в нынешнем сезоне. Результаты в Лиге Европы говорят о том, что у команды есть перспективы. Нельзя просто так взять и в середине сезона уволить тренера, который вывел команду в 1/8 Лиги Европы. Более того, я считаю, что в чемпионате России у них всё ещё есть шансы попасть в тройку лучших. Половина сезона впереди, таблица очень плотная. На мой взгляд, Виторию надо оставлять — весной «Спартак» будет намного увереннее выступать в РПЛ и сможет пройти дальше в еврокубках. Конечно, если всё идёт к увольнению, то футболисты должны пойти к руководству и попросить оставить тренера, сказать, что они ему доверяют и хотят работать с ним. Думаю, им самим не очень приятно, что у них каждый сезон меняется главный тренер», — цитирует Петржелу Sport24.

В настоящее время «Спартак» под руководством Витории занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 17 матчах. При этом команда с первого места в группе пробилась в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Ранее сообщалось, что Витория может остаться главным тренером «Спартака».