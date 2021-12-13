Мележиков: решение по Витории будет принимать совет директоров «Спартака»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков высказался о возможной отставке главного тренера команды Руя Витории после поражения от «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На совете директоров прежде всего будут подведены итоги первой части сезона. Могут ли быть какие-то назначения? Сейчас не могу комментировать этот вопрос. Решение по Витории будет принимать совет директоров в самое ближайшее время. Но главное — подведение итогов первой части сезона. Дальше будем смотреть и реагировать. Клуб должен работать на благо команды», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на выезде в меньшинстве проиграл «Сочи» со счётом 0:3. Ранее появилась информация, что этот матч станет последним для Витории в «Спартаке», а затем его должность займёт итальянец Паоло Ваноли.

«Спартак» при Витории занял первое место в группе Лиги Европы, сыграв с «Наполи», «Лестером» и «Легией», и вышел в 1/8 финала турнира. Однако в РПЛ красно-белые, набравшие 23 очка, занимают только девятое место.

Ранее в «Спартаке» рассказали о ситуации со спортивным директором клуба.