В «Спартаке» рассказали о ситуации со спортивным директором клуба
«Определённость по спортивному директору более или менее есть. Мы в этом плане движемся. Думаю, в ближайшее время спортивный блок у нас будет усилен», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».
«Спартак», после 18 туров Российской премьер-лиги набравший 23 очка, занимает девятое место.
Ранее итальянский журналист подтвердил, что скаут ПСЖ Лука Каттани станет спортивным директором «Спартака». Отмечается, что контракт с ним будет подписан на три года.