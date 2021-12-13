В «Спартаке» рассказали о ситуации со спортивным директором клуба

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как идёт работа клуба по поиску нового спортивного директора.

«Определённость по спортивному директору более или менее есть. Мы в этом плане движемся. Думаю, в ближайшее время спортивный блок у нас будет усилен», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

«Спартак», после 18 туров Российской премьер-лиги набравший 23 очка, занимает девятое место.

Ранее итальянский журналист подтвердил, что скаут ПСЖ Лука Каттани станет спортивным директором «Спартака». Отмечается, что контракт с ним будет подписан на три года.