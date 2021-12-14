Футболист «Сочи» Нобоа извинился за фол на Промесе, после которого был удалён

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о своей красной карточке в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Это реально красная карточка. Я извинился перед Промесом. Не хотел навредить, но просто не мог остановиться, чтобы избежать контакта. Так вышло случайно, по инерции движения. Промес ничего не сказал. Это больно, реально больно», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на выезде в большинстве проиграл «Сочи» со счётом 0:3. «Сочи» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» располагается на девятой строчке с 23 очками.

Ранее генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков заявил, что решение о будущем главного тренера команды Руя Витории будет принимать совет директоров в ближайшее время.