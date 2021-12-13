Витория считает несправедливым поражение «Спартака» от «Сочи»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория заявил, что результат матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи» является несправедливым.
Витория считает несправедливым поражение «Спартака» от «Сочи»

«Результат очень несправедлив, а тот, кто говорит обратное, очень неправ. Мы очень старались сделать достаточно, чтобы выиграть 3:0 у соперника. Мы много раз атаковали с угловых, снаружи, изнутри, но это было очень сложно сделать», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».

По его мнению, у «Спартака» возникали проблемы в первом тайме, когда команда опускалась слишком низко, но в целом игроки провели на достойном уровне все 90 минут. Он добавил, что не до конца понимает, было ли у арбитра достаточно оснований для пенальти.

«Что касается результата, то не можем сказать, что он был хорошим. Однако игра хорошая. То, что мяч не закатывался в ворота, — это так бывает. Я бы не сказал, что команда хорошо сыграла с «Легией», но плохо сыграла сегодня. Это неправда», — отметил Витория.

«Спартак» на выезде в большинстве проиграл «Сочи» со счётом 0:3. «Сочи» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» располагается на девятой строчке с 23 очками. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» не может обыграть «Сочи» с 2019 года.

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