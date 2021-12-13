«Спартак» не может обыграть «Сочи» с 2019 года

Московский «Спартак» не может выиграть у «Сочи» на протяжении пяти матчей.

«Спартак» на выезде в большинстве проиграл «Сочи» со счётом 0:3. «Сочи» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» располагается на девятой строчке с 23 очками.

Последний раз красно-белым удавалось победить сочинцев летом 2019 года — тогда москвичи выиграли со счётом 1:0. С тех пор «Спартак» четырежды уступил южному коллективу и только один раз сыграл с ним вничью.

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что «Спартак» провёл фантастический второй тайм в матче с «Сочи».