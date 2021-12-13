Витория: «Спартак» провёл фантастический второй тайм в матче с «Сочи»
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«Спартак» провёл фантастический второй тайм. Но «Сочи» провёл две атаки и вышел на преимущество в три гола. Можно много говорить про несправедливость, но я не могу сказать плохо об отношении игроков к делу», — сказал Витория в эфире «Матч ТВ».
«Спартак» на выезде в большинстве проиграл «Сочи» со счётом 0:3. «Сочи» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» располагается на девятой строчке с 23 очками.
Ранее Витория ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке».