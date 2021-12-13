Витория ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о своём будущем после поражения от «Сочи» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сейчас поедем в Москву, будет отпуск. Мы можем сказать только, что будет завтра. О том, что будет дальше, сложно что-то сказать», — сказал Витория в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» на выезде в меньшинстве проиграл «Сочи» со счётом 0:3. Ранее появилась информация, что матч станет последним для Витории в «Спартаке», а затем его должность займёт итальянец Паоло Ваноли.

«Спартак» при Витории занял первое место в группе Лиги Европы, сыграв с «Наполи», «Лестером» и «Легией», и вышел в 1/8 финала турнира. Однако в РПЛ красно-белые, набравшие 23 очка, занимают только девятое место.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» скандировали имя Витории во время игры с «Сочи».