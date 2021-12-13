Фанаты «Спартака» скандировали имя Витории во время игры с «Сочи»

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Болельщики московского «Спартака» скандировали имя главного тренера команды Руя Витории во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
Фанаты «Спартака» скандировали имя Витории во время игры с «Сочи»
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Фанаты поддерживали португальского специалиста перед игрой и во время неё. Ранее появилась информация, что матч станет последним для Витории в «Спартаке», а затем его должность займёт итальянец Паоло Ваноли.

«Спартак» при Витории занял первое место в группе Лиги Европы, сыграв с «Наполи», «Лестером» и «Легией», и вышел в 1/8 финала турнира. Однако в РПЛ красно-белые, набравшие 23 очка, занимают только девятое место.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в большинстве разгромно проиграл «Сочи» в матче РПЛ.

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