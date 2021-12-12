Идеальное замыкание Клаудиньо и шикарная обработка Макарова: как «Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в 18-м туре РПЛ

«Динамо» и «Зенит» разошлись миром в центральном матче 18-го тура РПЛ, по разу поразив ворота друг друга. На 34-й минуте петербуржцы провели образцовую контратаку, которая завершилась ударом Клаудиньо на опережение. Так бразилец реабилитировался за нереализованный в начале встречи пенальти. Спас москвичей от поражения Дмитрий Скопинцев, замкнувший подачу Гильермо Варелы с правого фланга, которой предшествовал шикарный финт Дениса Макарова. Ничья помогла подопечным Сергея Семака уйти на зимний перерыв на первом месте в турнирной таблице.

Противостояние «Динамо» и «Зенита» во многом стало одним из главных в текущем сезоне РПЛ. В нём решалось, кто завершит год на первом месте в турнирной таблице. После неожиданной осечки петербуржцев в матче с «Ростовом» их отрыв от главного преследователя сократился до двух очков. Таким образом, москвичи в случае победы в домашних стенах обходили действующего чемпиона.

И на этот раз их смело можно было называть фаворитами. Дело в серьёзных кадровых проблемах соперника. Результативная ничья с «Челси» далась команде слишком дорогой ценой. Травмы получили сразу три ключевых исполнителя: центральный защитник Ярослав Ракицкий, хавбек Вендел и нападающий Сердар Азмун.

Более того, уже в день встречи стало понятно, что не поможет гостям и Артём Дзюба, хотя Сергей Семак накануне дерби двух столиц ничего не говорил о его повреждении. А в одном из Telegram-каналов даже появилось фото с отдыха футболиста с семьёй на Мальдивах.

В результате на острие пришлось сыграть номинальному вингеру Андрею Мостовому, которого с флангов поддерживали Клаудиньо и Малком. Зато удалось поставить на ноги Вендела, и он расположился в опорной зоне с Вильмаром Барриосом и Далером Кузяевым. Наконец, в центре обороны в отсутствие Ракицкого тренерский штаб ожидаемо сделал выбор в пользу дуэта Деян Ловрен — Дмитрий Чистяков.

«Динамо» же потеряло лишь одного важного исполнителя — Себастьяна Шиманьски, получившего травму голеностопа во встрече с «Уфой». Восстановиться молодой поляк не успел. И его место в центре поля занял универсальный Арсен Захарян, тогда как в тройке атаки с Вячеславом Грулёвым и Денисом Макаровым расположился Константин Тюкавин.

Первый тайм в исполнении «Динамо» стал настоящим разочарованием для болельщиков. Казалось, бело-голубые с учётом всех сложностей оппонента попытаются пойти вперёд и продемонстрировать фирменный атакующий футбол. На деле они действовали достаточно трусливо и безыдейно.

Для хозяев всё с самого начала сложилось не по плану. Уже в дебюте встречи главный судья Сергей Карасёв назначил в их ворота неоднозначный на первый взгляд пенальти. Мостовой на углу штрафной опередил Дмитрия Скопинцева и потерял равновесие. Арбитр никак не отреагировал на эпизод, но получив подсказку от коллег на VAR, отправился смотреть повтор. И после он всё-таки указал на «точку». Выяснилось, что контакт между соперниками действительно был, а потому повод зафиксировать фол имелся.

В отсутствие Дзюбы и Ракицкого одиннадцатиметровый отправился бить Клаудиньо, но не сумел его реализовать. Антон Шунин прыгнул в левый от себя угол, а бразилец отправил мяч в противоположный и не попал в створ.

Произошедшее должно было дополнительно взбодрить подопечных Шварца, однако у них совершенно ничего не получалось в атаке. Грулёв, Тюкавин и Макаров находились под постоянным контролем визави и не получали ни метра свободного пространства. В результате снаряд до них практически не доходил, а о проникновениях в штрафную не шло и речи. В первом тайме москвичи нанесли всего один неточный удар с дальней дистанции, владели мячом 35 % времени и не подали ни одного углового.

Не получался у них и фирменный прессинг. Центральные защитники при помощи опускающегося к ним Барриоса спокойно выходили из-под давления и организовывали своё наступление. Очень хорош был Клаудиньо, который действовал по всему фронту атаки, а чаще появлялся слева. Петербуржцы вообще регулярно создавали в зоне Гильермо Варелы перегруз. Сюда же прибегали Мостовой и даже Малком.

По такой игре гол «Зенита» на 34-й минуте сюрпризом не стал. Что характерно, он пришёл в ходе контрвыпада. Динамовцы потеряли мяч на чужой половине поля и моментально оказались за это наказаны. Малком на правом фланге обороны ушёл от Никола Моро, самостоятельно совершил рейд метров на 40 и нашёл на краю Мостового. В свою очередь, полузащитник дождался подключения Вячеслава Караваева и сделал передачу ему. А защитник выполнил идеальный прострел на ближнюю штангу для Клаудиньо. Бразилец в последний момент умно выскочил из-за спины Варелы и нанёс точный удар.

Во втором тайме задача петербуржцев существенно усложнилась. Компанию травмированным лидерам команды составили сразу два бразильца Вендел и Малком. Первый усугубил повреждение задней поверхности бедра, полученное ещё в игре с «Челси», а второй вынужден был покинуть поле после жёсткого подката Варелы. Вместо них Семак бросил в бой Магомеда Оздоева и Александра Ерохина.

Новые потери не могли не повлиять на гостей. Если в первом тайме они регулярно организовывали контратаки во многом благодаря индивидуальному мастерству своих латиноамериканцев, то во втором вовсе перестали атаковать, фактически поменявшись местами с соперником. Совершенно незаметен был даже Клаудиньо, а Мостовой лишь пару раз попал в офсайд.

Зато динамовцы вернулись из раздевалки предельно мотивированными. Им моментально удалось нанести несколько опасных ударов по воротам Кержакова. Пару раз вратарь откровенно выручил партнёров. Впрочем, активно начав, бело-голубые затем несколько сбавили. Возникло ощущение, что «Зенит» спокойно на классе доведёт дело до важнейшей победы, приложив минимум усилий, тем более в позиционном наступлении хозяева по-прежнему смотрелись слабо, а их прессинг работал нечасто.

Но на концовку больше сил всё-таки осталось у москвичей. А обескровленные сине-бело-голубые, к тому же проведшие непростое противостояние с «Челси», начали прижиматься к своим воротам. И коллектив Шварца этим воспользовался. В ходе результативной атаки Макаров и Варела буквально разорвали левый фланг обороны. Денис отдал уругвайцу великолепную скрытую передачу на ход, которая отрезала Дугласа, а тот выполнил идеальный навес на дальнюю штангу, который замкнул Скопинцев. При этом Дмитрий остался в чужой штрафной в полном одиночестве.

Поймав кураж, бело-голубые пошли вперёд тем более до финального свистка оставалось 20 минут. Тренерский штаб освежил линию атаки, выпустив вместо Тюкавина Сильвестра Игбуна. И именно нигериец имел возможность принести победу команде, но после его удара с близкой дистанции в ближний угол «Зенит» спас Кержаков. Также запомнился эпизод с падением в чужой штрафной Захаряна после контакта с Барриосом, однако судьи никак на него не отреагировали.

Таким образом, главные претенденты на золото сыграли вничью, которая устроила оба коллектива. Петербуржцы, даже потеряв ряд лидеров, остались на первом месте. А москвичи не позволили сопернику увеличить отрыв. Теперь весной борьба за титул в РПЛ разгорится с новой силой.