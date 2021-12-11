Накануне матча с «Динамо» Петржела выразил уверенность в победе «Зенита»

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
Накануне матча с «Динамо» Петржела выразил уверенность в победе «Зенита»
  • РИА Новости

«Это будет тяжёлая игра для «Зенита». «Динамо» — молодая и перспективная команда: играют легко и уверенно. Да, мы помним прошлую игру в Санкт-Петербурге, но теперь матч пойдёт в Москве — это большой плюс для динамовцев. С другой стороны, «Зенит» исторически хорошо играет в Москве, поэтому победит», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

При этом он сказал, что не удивится ничейному исходу в предстоящей игре, и отметил, что ему нравится игра «Динамо».

«Никто не ждал, что они будут бороться за чемпионство — они выскочки. Видна рука тренера, Шварц проделал огромную работу. За командой интересно наблюдать. Посмотрим, смогут ли что-то противопоставить чемпиону», — добавил специалист.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Динамо» находится на второй позиции (35 очков). Встреча между ними состоится 12 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 14:00 мск.

Ранее болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский назвал единственного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство.

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