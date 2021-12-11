Боярский назвал единственного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство

Российский актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский считает, что только московское «Динамо» является конкурентом команды с берегов Невы в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу.

«В этом сезоне, кроме «Динамо», никто не конкурент «Зениту». Но и с ним мы справимся. Если сыграют так же, как с «Челси», то у бело-голубых шансов мало», — цитирует Боярского РИА Новости.

По словам актёра, у него огромные ожидания от центральной игры тура. Он подчеркнул, что в случае победы «Зенит» откроет себе прямую дорогу к золоту сезона-2021/22.

«Динамо» сейчас в хорошей форме. Они навяжут борьбу, но, думаю, Семак справится», — добавил Боярский.

«Зенит» (37 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (35) идёт на второй строчке. В случае победы столичный клуб переместится на первую позицию.

Матч 18-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит» пройдёт на поле «Центрального стадиона «Динамо» им. Льва Яшина» 12 декабря. Начало встречи — в 14:00 мск.

Ранее Сергей Семак заявил, что участие Вендела и Азмуна в матче с «Динамо» находится под вопросом.