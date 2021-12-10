Семак заявил, что участие Вендела и Азмуна в матче с «Динамо» находится под вопросом

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков команды перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».
Семак заявил, что участие Вендела и Азмуна в матче с «Динамо» находится под вопросом
  • РИА Новости

«У Вендела и Азмуна есть проблемы — ждём завтрашнего дня и именно завтра примем окончательное решение: смогут они нам помочь с «Динамо» исходя из состояния их здоровья или нет», — приводит слова Семака «Матч ТВ»

Он также отметил, что из-за травмы и дисквалификации не сможет сыграть защитник Ярослав Ракицкий.

Игроки «Зенита» получили повреждения в матче Лиги чемпионов с «Челси».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Динамо» находится на второй позиции (35 очков). Встреча между ними состоится 12 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 14:00 мск.

Семак поделился ожиданиями от матча с «Динамо».

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