Семак о матче с «Динамо»: каждый год «Зенит» кто-то преследует в таблице РПЛ

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».
Семак о матче с «Динамо»: каждый год «Зенит» кто-то преследует в таблице РПЛ
  • РИА Новости

«Разговоры о чемпионстве преждевременны. Две-три игры могут кардинально изменить ситуацию. А так — встречаются две команды с верхних позиций турнирной таблицы, что подчёркивает дополнительный интерес к матчу, но не более того. Каждый год кто-то преследует нас в таблице в зависимости от состояния команды, игры, потерь», — цитирует Семака сайт «Зенита».

При этом он отметил, что соперник заслуженно занимает место вверху таблицы, а также демонстрирует интересную, интенсивную игру и обладает хорошим составом. По мнению специалиста, «Зенит» ожидает непростой матч в нелёгких погодных условиях, но сине-бело-голубые готовы к жёсткой игре.

«Главное — восстановиться, перевести дух, чтобы игроки подошли к матчу в хорошей форме. Мы будем готовы к важному и интересному матчу», — добавил тренер.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Динамо» находится на второй позиции (35 очков). Встреча между ними состоится 12 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 14:00 мск.

Ранее тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии полузащитника команды Себастьяна Шиманьски перед матчем с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить