Тренер «Динамо» Шварц рассказал о состоянии Шиманьски перед матчем с «Зенитом»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированного полузащитника команды Себастьяна Шиманьски перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Тренер «Динамо» Шварц рассказал о состоянии Шиманьски перед матчем с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Знал, что вы спросите про Шиманьски. Медицинский штаб делает всё возможное, но он пока не тренировался в общей группе. Завтра последний день, чтобы подвести его к матчу», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что в заявке окажется защитник Диего Лаксальт, но пока неизвестно, будет ли уругваец готов выйти по ходу игры.

Шиманьски получил травму голеностопа в предыдущем матче с «Уфой».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Динамо» находится на второй позиции (35 очков). Встреча между ними состоится 12 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 14:00 мск.

Ранее Шварц заявил, что «Динамо» находится в предвкушении матча с «Зенитом».

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