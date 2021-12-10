Шварц: «Динамо» находится в предвкушении матча с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».

«Сейчас мы находимся в предвкушении противостояния с «Зенитом». Понимаем, что нас ждет непростой матч. Но мы верим в себя», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».

По его мнению, бело-голубым нужно максимально выложиться, чтобы добиться успеха в предстоящей игре.

Встреча состоится 12 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 14:00 мск. «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Динамо» находится на второй позиции (35 очков).

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч «Динамо» — «Зенит».