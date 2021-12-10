Шварц: «Динамо» находится в предвкушении матча с «Зенитом»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Шварц: «Динамо» находится в предвкушении матча с «Зенитом»
  • Reuters

«Сейчас мы находимся в предвкушении противостояния с «Зенитом». Понимаем, что нас ждет непростой матч. Но мы верим в себя»,  — цитирует  Шварца «Спорт-Экспресс».

По его мнению, бело-голубым нужно максимально выложиться, чтобы добиться успеха в предстоящей игре.

Встреча состоится 12 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 14:00 мск. «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Динамо» находится на второй позиции (35 очков). 

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч «Динамо» — «Зенит».

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