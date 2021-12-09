Карасёв назначен главным арбитром на матч «Динамо» — «Зенит»

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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила судейские назначения на матчи 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карасёв назначен главным арбитром на матч «Динамо» — «Зенит»
  • РИА Новости

Центральный матч тура, в котором сойдутся московское «Динамо» и петербургский «Зенит», обслужит бригада Сергея Карасёва.

Его помощниками на встрече будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный судья — Павел Шадыханов, видеопомощником арбитра назначен Владимир Москалёв, его ассистент — Игорь Демешко. Инспектором матча выступит Эдуард Малый.

Напомним, что по итогам 17 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Динамо» — на второй позиции (35 очков).

Ранее Захарян стал победителем премии «Первая пятёрка».

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