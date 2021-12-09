Карасёв назначен главным арбитром на матч «Динамо» — «Зенит»

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила судейские назначения на матчи 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Центральный матч тура, в котором сойдутся московское «Динамо» и петербургский «Зенит», обслужит бригада Сергея Карасёва.

Его помощниками на встрече будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный судья — Павел Шадыханов, видеопомощником арбитра назначен Владимир Москалёв, его ассистент — Игорь Демешко. Инспектором матча выступит Эдуард Малый.

⚡️ Карасёв – главный судья матча #ДинамоЗенит.



И другие назначения на последний в 2021 году тур @premierliga 👆 pic.twitter.com/kytsyPYxI4 — РФС (@rfsruofficial) December 9, 2021

Напомним, что по итогам 17 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Динамо» — на второй позиции (35 очков).

Ранее Захарян стал победителем премии «Первая пятёрка».