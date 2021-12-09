Захарян стал победителем премии «Первая пятёрка»
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Он стал лауреатом национальной премии «Первая пятёрка», вручаемой Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в чемпионате России.
За него проголосовали 64 члена жюри из 100. На его счету 445 баллов. Второе место занял Гамид Агаларов из «Уфы», набравший 312 баллов. Третий — Константин Тюкавин («Динамо»). На четвёртой и пятой позициях расположились хавбек «Спартака» Наиль Умяров и полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич.
Ранее бывшая девушка Азмуна рассказала, что футболист скрывает информацию о доходах из-за алиментов.