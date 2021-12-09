Экс-девушка Азмуна рассказала, что футболист скрывает информацию о доходах из-за алиментов

Бывшая девушка иранского форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна Алия рассказала о судебных тяжбах с футболистом по поводу установления отцовства и взыскания алиментов.

«По поводу алиментов — я просила его показать документы о своих доходах. Но он их не предоставил, хоть и обещал. Поэтому в суде помимо установления отцовства мною также заявлено требование по алиментам», — цитирует девушку «Спорт-Экспресс».

Она также заявила, что пыталась мирно решить вопрос с Азмуном, делала всё возможное для этого. Алия призналась, что готова пройти тесты, чтобы установить отцовство футболиста.

Девушка, воспитывающая дочь, подала иск на Азмуна с целью установления отцовства и взыскания с него алиментов. Они встречались, когда форвард выступал за казанский «Рубин».

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