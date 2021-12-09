Экс-тренер «Легии»: для Польши важно, что в сборной России нет Черчесова и Дзюбы

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Бывший главный тренер польской «Легии» Чеслав Михневич поделился ожиданиями от матча Россия — Польша в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Экс-тренер «Легии»: для Польши важно, что в сборной России нет Черчесова и Дзюбы
  • Reuters

«Точно могу сказать, что для нас очень важно, что Черчесова нет в сборной России. Плюс в сборной России нет Дзюбы, и это очень здорово для польской сборной», — цитирует Михневича  «Матч ТВ».

Он добавил, что не очень хорошо знает Валерия Карпина, но нынешний наставник сборной России выглядит более сдержанным, чем Черчесов. По мнению Михневича, Станислав Саламович — «настоящий русский медведь».

Напомним, что национальная команда в полуфинале стыковых матчей чемпионата мира 2022 года сыграет с Польшей. Встреча пройдёт в России в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и Сутормин не могут договориться о продлении контракта.

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