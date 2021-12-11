Точилин ожидает много голов в матче «Динамо» — «Зенит»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России по футболу между московской командой и петербургским «Зенитом».

«Можно предположить, что будет достаточно много голов. Всё-таки «Динамо» старается применять высокий прессинг, играть в агрессивный футбол», — цитирует Точилина ТАСС.

По его словам, команда, которая добьётся положительного результата, будет иметь в весенней части чемпионата как психологическое, так и турнирное преимущество.

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдёт на поле «Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина» 12 декабря. Начало встречи — в 14:00 мск.

«Зенит» (37 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (35) идёт на второй строчке. В случае победы столичный клуб переместится на первую позицию.

Ранее Сергей Семак заявил, что участие Вендела и Азмуна в матче с «Динамо» находится под вопросом.