«Не считаю, что «Динамо» рано думать о титуле»: Кобелев об усталости «Зенита», форме Дзюбы и универсальности Захаряна

«Динамо» останется претендентом на золотые медали даже в случае поражения от «Зенита» в 18-м туре РПЛ. Об этом в интервью RT заявил тренер Андрей Кобелев. По его мнению, предстоящая игра не является ключевой в борьбе за чемпионство. Специалист усомнился в том, что подопечные Сандро Шварца отойдут от своего фирменного стиля игры, предположил, как петербуржцы будут разгонять атаки в отсутствии Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого, а также поделился мнением о роли Клаудиньо и Арсена Захаряна.

— «Динамо» набрало отличный ход, выиграв четыре встречи подряд в национальном чемпионате. Можно ли назвать москвичей фаворитами предстоящего матча в связи с тем, что они сыграют при своих болельщиках, а для соперника эта встреча станет третьей за последние девять дней?

— Действительно, у подопечных Сандро Шварца имелась полноценная неделя для подготовки, а действующие чемпионы провели непростую игру с «Челси». Однако это может повлиять на обе команды как позитивно, так и негативно. «Зенит» получил хороший психологический заряд после удачного матча в Лиге чемпионов, показав достойный футбол. Такие встречи добавляют уверенности. Но предположить, у кого больше шансов на победу, практически невозможно. И те, и те придерживаются атакующего стиля, и многое будет зависеть от того, кто забьёт первым, ведь любой гол ещё сильнее раскрывает игру. Ожидается битва предельно равных соперников, о чём свидетельствует и турнирная таблица. При этом заметно, у лидера накапливается определённая усталость.

— Несмотря на классный первый тайм с «Челси», команда Сергея Семака за последний месяц потеряла очки с «Уралом» и «Ростовом», а также провела не очень яркий матч с ЦСКА. Такие перепады связаны как раз с усталостью перед зимним перерывом?

— Сложно однозначно сказать, но мне кажется, да. Речь же идёт не только о физической усталости, но и психологической. Была ведь ещё и встреча с «Мальмё», которая до конца держала в напряжении сине-бело-голубых. Проиграй они её — прощай путёвка в евровесну. Всё это откладывается в голове у футболистов. К тому же невозможно без сбоев пройти весь сезон. В этом году «Зенит» играл и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Многие футболисты вызывались в сборные своих стран: это переезды, смена рабочего ритма, дополнительные матчи. При этом петербуржцы дают результат и набирают очки в РПЛ. Да, им есть кем освежить игру, но разве добиваться успеха за счёт длинной скамейки запрещено?

— Многие болельщики считают, что в случае воскресной победы «Динамо» интрига в борьбе за титул возродится, а при противоположном исходе — напротив, умрёт. Действительно ли встреча в Москве является определяющей в борьбе за золото?

— Понимаю, если бы оставалось два-три тура, но после перерыва нас ожидает ещё почти целый круг, поэтому назвать матч определяющим язык не поворачивается. Естественно, невозможно не обратить внимание на то, что чемпион имеет шанс оторваться на пять очков от ближайшего преследователя, а отрыв от третьего места может стать совсем солидным. Однако сейчас наступит длинная пауза, и откроется трансферное окно. Многое будет зависеть от приобретений. В том числе это касается и «Зенита» с «Динамо». Они могут подойти к весенней части сезона в абсолютно разном состоянии. Предположим, москвичи выиграют и будут опережать соперника на одно очко, но глобально это не поменяет текущее положение дел. Тем более петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы и наверняка будет форсировать подготовку, чтобы находиться в тонусе уже к февралю.

— В очной встрече месячной давности динамовцы успешно прессинговали первые 60 минут, но Семак упростил игру, отказавшись от короткого розыгрыша, благодаря чему одолел Шварца. Можно ли ожидать, что на сей раз бело-голубые сыграют более прагматично, или дома это исключено?

— Хороший вопрос, но, к сожалению, в полной мере мы не можем ответить на него. Допустим, динамовцы откажутся от своей агрессивной манеры и прессинга, будут отходить назад до центральной линии. Представьте, если в такой ситуации они не победят — на коллектив столько всего выльется… Тренерский штаб начнут упрекать за это решение и обвинять в трусости. Поэтому уверен, сегодняшнее «Динамо» продолжит придерживаться своего футбола: пытаться отбирать мяч на чужой половине поля, оказывать давление. Конечно, какие-то коррективы немецкий специалист внесёт. Но для меня в большей степени остаётся загадкой, что будет делать «Зенит». Ведь травмы получили Сердар Азмун, Вендел и Ярослав Ракицкий. Сложно предугадать, какой состав выставит Семак.

— В связи с повреждением Ракицкого возникают сомнения и по поводу надёжности обороны гостей с учётом ошибок Деяна Ловрена и Дмитрия Чистякова. Что делать тренерскому штабу гостей, чтобы обезопасить свои ворота?

— Семаку в первую очередь нужно посмотреть, кто лучше готов на данный момент, а с тактикой определяться уже отталкиваясь от этого. По ходу сезона он успешно использовал Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса в тройке центральных защитников. Они вполне могут исполнить эту роль ещё раз. Мне кажется, у «Зенита» в целом есть в постоянной обойме 20 человек, готовых всегда выйти и не испортить картину.

— Вместе с тем Ракицкий отвечает и за начало атак. Не логичнее ли гостям в таком случае вернуться к более активной игре на флангах и избрать схему 4-4-2?

— Вряд ли в стане чемпиона что-то кардинально изменится. Наверняка, будет много длинных передач, поскольку Артём Дзюба появится вместо Азмуна. Он будет цепляться впереди, скидывать мяч партнёрам, а те постараются опережать соперников на подборе. Тем самым выход из обороны в атаку упростится и позволит разом отрезать пять-шесть прессингующих исполнителей «Динамо». Понятно, что без Ракицкого это делать сложнее, но за последние три года данная схема стала привычной для команды Семака. Она никуда не исчезла, просто временами игра была более вариативной: например, когда на острие появлялись одновременно Дзюба и Азмун. Они составляли очень мощную связку. Сейчас же есть Малком и Клаудиньо, способные удивить нестандартными действиями.

— Встречу пропустит и Вендел, который стал одной из основных движущих сил в атаке. При этом хорошую форму набрал Андрей Мостовой. Ему по силам успешно заменить бразильца?

— Он быстрый футболист с хорошим дриблингом, но Мостовому удобнее действовать слева на фланге. Хотя он может сыграть и ближе к центру на позиции Вендела. Сейчас мы занимаемся гаданием на кофейной гуще. Возможно, там выйдет Далер Кузяев, а рядом расположится Клаудиньо. Может и Магомед Оздоев появиться. У «Зенита» достаточно игроков, чтобы не заметить потери одного-двух футболистов. Этим они и отличаются от остальных, потому и стабильны на внутренней арене.

— Не кажется ли вам, что потеря Азмуна всё же может стать заметной для гостей с учётом не самой оптимальной формы Дзюбы?

— Последние матчи Артёма, возможно, не так удачны, но это же только месяц из всего сезона. 33-летний нападающий продолжает занимать второе место в гонке бомбардиров, что говорит о его высоком классе. Не может же форвард постоянно забивать. Он показывает хорошую результативность на протяжении нескольких лет, а когда мы обсуждаем, будто с ним что-то не так, снова отличается. Кроме того, сейчас футболисты на чемоданах сидят, кто-то уже покупает билеты и бронирует отели перед отпуском. Непростой момент для тренерского штаба. Поэтому решить исход последнего противостояния в году сможет тот, кто наиболее в себе уверен.

— Таким человеком может стать Клаудиньо, который забивает чуть ли не в каждом матче. Некоторые эксперты и вовсе называют его лучшим в команде. Согласны с этим?

— Мне такие исполнители нравятся. Хорошая покупка. Он не боится брать игру на себя, действовать разнообразно, может обострить сам, отдать последнюю передачу. С приходом бразильца и «Зенит» стал смотреться по-другому. Клаудиньо также классно взаимодействует с Малкомом, который будто немного приободрился с появлением соотечественника.

— Как вообще Шварцу справиться с ними — может быть, есть смысл в персональной опеке?

— Зачем, если такие футболисты действуют по всему фронту атаки? А если Клаудиньо в туалет пойдёт, за ним тоже бежать нужно? Сейчас персонально никто не обороняется: если защитник будет следовать только за одним игроком, его зона останется открытой. Понятно, динамовцы что-то изменят, но от своего стиля им отказываться не стоит. Тем более, что из значимых футболистов не сыграет только Себастьян Шиманьски.

— Основные переживания болельщиков хозяев связаны с возможным отсутствием поляка. Это действительно настолько значимая фигура для «Динамо», или тот же Арсен Захарян вполне справится с его функциями?

— Мы уже видели в этом году, как Захарян может спокойно выйти в середину, а Вячеслав Грулёв сместится на левый фланг атаки. Поэтому мне кажется, проблемы здесь нет. Шварц использует в основном 14–15 человек и несильно ротирует состав. Это позволяет им лучше понимать друг друга, повышать сыгранность.

— Не создаётся ощущения, что Захарян способен сыграть вообще на всех позициях?

— Да, в целом так и есть. То же самое можно сказать и про Кузяева в «Зените». Такие футболисты необходимы каждому коллективу. Поэтому Арсен закроет зону, и команде не придётся сильно перестраиваться. Единственной сложностью мне представляются забросы на Дзюбу, из-за которых в центре появится, скорее всего, два опорника, а не один.

— Как вообще «Динамо» может избежать проблем при длинных передачах соперника за спину?

— Даниилу Фомину и Николе Моро нужно будет глубже опускаться к защитникам, чтобы выигрывать подбор. Насколько далеко человек способен сбросить мяч головой? Метров на 10–15. Вот надо рассчитать как раз это расстояние и стараться оказываться ближе к мячу, чем соперник. Вопрос только, как это будет выглядеть на поле.

— Если с центром защиты у москвичей проблем нет, то как быть с флангами с учётом травм Гильермо Варелы и Диего Лаксальта. Шварц доверится более опытным Сергею Паршивлюку и Дмитрию Скопинцеву, или даст шанс молодому Александру Кутицкому?

— Последний неплохо вышел с «Уфой», но это разве получился полноценный матч? Большую его часть бело-голубые играли в большинстве. Поэтому я бы не стал пока как-то оценивать уровень Александра. Также мы не знаем, в каком состоянии находятся Паршивлюк и Скопинцев. Шварц требует, чтобы защитники закрывали всю бровку, а это не очень просто. Но возвращаемся к тому, что у «Динамо» была целая неделя на подготовку, а предыдущий матч получился настолько лёгким, что футболисты пешком все 90 минут ходили. На поле окажутся те, кто лучше всего готов. Возраст на это точно не повлияет.

— Динамовцы всегда высоко держат линию обороны, а Шварц объяснял, что в таком случае у игроков больше времени на исправление возможных ошибок. Однако не слишком ли это рискованно в противостоянии с «Зенитом»?

— Это хорошая тактика, но проблема заключается в том, что большинство российских команд не могут выйти со своей половины низом, находясь под прессингом, из-за чего мяч приходится выбивать. Лидеры у нас способы выйти через короткий пас. Иногда это доставляет москвичам сложности. Хотя можно даже вспомнить матч с «Нижним Новгородом». Аутсайдеру удавалось преодолевать первую стадию прессинга и разворачивать «Динамо» лицом к свои воротам. Однако в целом задумка немецкого специалиста работает. Главное, у бело-голубых сейчас есть баланс: собраны футболисты, которые одинаково думают и хорошо воспринимают требования штаба.

— В этот состав хорошо вписался Денис Макаров, хотя в первой половине сезона он играл не так ярко, как в «Рубине». Согласны, что сейчас хавбек стал одним из лидеров команды?

— Когда он будет держаться на одном уровне на протяжении нескольких лет, тогда можно будет так говорить. Денис качественный футболист, способный развиваться, но пока рано судить, стал ли он лидером «Динамо».

— Ближе к зиме раззабивался Грулёв, продолжает радовать болельщиков своей самоотдачей Константин Тюкавин. Однако возникает ощущение, что в матчах с топовыми соперниками бело-голубым не хватает опытного форварда?

— Допустим, «Динамо» купит нападающего мирового класса, Эдинсон Кавани окажется в основе. А Грулёв и Тюкавин будут сидеть на лавке и остановятся в развитии. За счёт одних тренировок можно развиваться, но там есть потолок. Поэтому в клубе выстроили грамотную стратегию, привлекая молодёжь. Важно, чтобы не получилась ситуация, как с Фёдором Смоловым и Александром Кокориным после прихода Кевина Кураньи. Оба оказались в запасе, а их прогресс приостановился. А ведь с Кураньи так ничего выиграть и не вышло.

— В случае победы бело-голубые уйдут на перерыв лидером. Станет ли он в таком случае реальным претендентом на титул?

— Не считаю, что об этом рано думать. Подопечные Шварца и сейчас являются основными конкурентами петербуржцев в борьбе за чемпионство и имеют отрыв от преследователей. «Динамо» останется претендентом на победу в национальном первенстве вне зависимости от результата предстоящей встречи.