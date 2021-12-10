Гол Бакаева в дебюте и сейв Селихова в концовке: как «Спартак» обыграл «Легию» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Спартак» на выезде обыграл «Легию» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и занял первое место в своей группе. Это позволило команде Руя Витории напрямую пробиться в 1/8 финала турнира. Единственный мяч на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, воспользовавшийся грубейшей ошибкой защитника хозяев. Варшавяне в добавленное арбитром время заработали спорный пенальти, но Александр Селихов парировал удар Томаша Пекхарта.

После жеребьёвки группового этапа Лиги Европы мало кто из российских болельщиков мог предположить, что «Спартак», выступая в одном квартете с «Наполи» и «Лестером», до последнего тура будет претендовать на первое место. Однако красно-белые сотворили настоящее чудо, дважды обыграв неаполитанцев, и в преддверии поездки в Варшаву всего на один балл отставали от английского коллектива.

Для решения задачи и попадания как минимум в 1/16 финала им требовалось на выезде брать верх над «Легией». Действующий чемпион Польши, как и москвичи, не радует болельщиков в национальном первенстве, зато в во втором по значимости еврокубке набрал шесть очков и также сохранял шансы на продолжение борьбы.

На руку хозяевам оказались серьёзные кадровые проблемы соперника. Травмы получили Максимилиано Кофрие и Джордан Ларссон, которые составили компанию в «лазарете» Эсекьелю Понсе. А Руслан Литвинов и Александр Соболев заработали лишние жёлтые карточки. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в линии атаки, ведь Руй Витория остался сразу без троих нападающих.

Казалось, на острие может расположиться вернувшийся в строй Георгий Мелкадзе, но тренерский штаб вовсе решил отказаться от чистых форвардов. Номинально эту позицию закрыл полузащитник Зелимхан Бакаев, которого с флангов поддерживали Квинси Промес и Михаил Игнатов. В опорной же зоне расположились Наиль Умяров и Роман Зобнин. А вот Кофрие всё-таки вышел на поле с первых минут и составил привычную компанию в защите с Георгием Джикия, Самуэлем Жиго и Айртоном. При этом на правом краю бельгийца регулярно страховал Виктор Мозес.

У «Легии» не было иного выхода кроме как с первых минут идти вперёд, а потому команда со стартовым свистком судьи Матея Юга попыталась навязать сопернику свою волю. Однако «Спартак» спокойно выдержал этот напор. Гости оборонялись компактно и аккуратно, не оставляя свободнго пространства между линиями. Проблемы традиционно возникали только в зоне Айртона, который не всегда справлялся с Лиримом Кастрати.

Постепенно красно-белые начали действовать смелее и всё активнее включали прессинг в среднем блоке, вынуждая хозяев совершать ошибки. Уже на 17-й минуте это принесло свои плоды. Бакаев на правом фланге создал видимость давления на Майка Навроцкого, и этого оказалось достаточно для того, чтобы тот допустил грубейшую помарку. Защитник попытался отдать передачу назад Артуру Боруцу, но сделал это слишком слабо и фактически вывел Зелимхана на удар. В свою очередь, десятый номер спокойно сместился в центр и со входа в штрафную из-под другого оппонента закрутил снаряд в дальний угол без шансов для опытного голкипера.

Быстрый гол стал серьёзным ударом для варшавян. Они планировали сами как можно скорее открыть счёт, но вместо этого пропустили, фактически подарив шанс москвичам. Более того, долгое время у хозяев ничего не получалось на чужой половине, хотя они больше владели мячом. Лишь ближе к 30-й минуте им удалось завладеть ощутимой инициативой. Но никакой пользы из этого «Легия» не извлекла. В первом тайме она запомнилась лишь парой неопасных ударов из-за пределов штрафной. Проникнуть внутрь практически не удавалось — надёжно действовали Жиго и Джикия.

Зато «Спартак» вполне мог удвоить преимущество в счёте. После прострела Бакаева с левого фланга снаряд от ноги защитника отскочил прямо к Игнатову, который спокойно бил наверняка из убойного положения. Но 41-летний Боруц чудом справился с угрозой.

Во втором тайме «Спартаку» пришлось намного сложнее. «Легии» терять было нечего, и хозяева в полном составе пошли вперёд. Красно-белые продолжали обороняться достаточно спокойно и надёжно. Только теперь компанию защитникам всё чаще составлял Мозес, контролировавший правый фланг обороны и не позволявший разбежаться Лукиньясу и Юри Рибейру. Как результат, варшавяне хотя и владели мячом, по-прежнему оказывались не в состоянии создать действительно опасный момент.

Москвичи же пытались поймать оппонента на излишнем увлечении атакой, но им явно не хватало номинальных форвардов. Промес, Игнатов и Бакаев были больше нацелены на пас, чем на открывание под удар. Больше остальных старался Зелимхан, который вообще провёл великолепный матч, но партнёры не всегда понимали его замыслы.

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Однако по истечении часа матча силы начали покидать футболистов российской команды. Марек Голембевский, почувствовав это, освежил ряды, бросив в бой Игоря Харатина и ещё одного нападающего Рафаэла Лопеша. А чуть позже он пошёл ва-банк и выпустил вместо незаметного Махира Эмрели высокого мощного Томаша Пекхарта. С появлением чеха игра «Легии» предельно упростилась. Хозяева с флангов грузили мяч в чужую штрафной в расчёте на «столба».

Вскоре свои замены провёл и Витория. Место подуставшего Зобнина в опорной зоне занял Йоррит Хендрикс, а Мелкадзе всё же получил игровое время, расположившись на острие атаки. Свои минуты Георгий провёл достаточно полезно, пытаясь активно цепляться за мяч и провоцирую защитников соперника. Правда, и сам нападающий успел заработать жёлтую карточку.

Однако его выход помог «Спартаку» организовать хотя бы какую-то контригру, поскольку давление «Легии» становилось всё сильнее. В концовке у ворот Селихова начали возникать моменты. Так, после удара Кастрати в упор вратарь чудом выручил коллектив, но судья на линии зафиксировал офсайд. А после выстрела Пекхарта головой красно-белых спасла перекладина.

Тем не менее, казалось, москвичи всё же справились и выстояли. Однако развязка наступила уже в добавленное арбитром время. После заброса в штрафную Жиго в борьбе за мяч ударил по ноге всё того же Пекхарта. Юг поначалу не обратил на эпизод никакого внимания, и Селихов готовился выбить снаряд вперёд и отпраздновать победу. Но коллеги на VAR порекомендовали словенцу посмотреть повтор. Уже тогда стало понятно, что, скорее всего, рефери назначит пенальти.

Судья изучал видео около двух минут и всё же указал на «точку». Так, красно-белые рисковали в последний момент рухнуть на третье место в квартете и отправиться в Лигу конференций. Вся надежда оставалась только на Селихова. У «Легии» же исполнять одиннадцатиметровый отправился сам Пекхарт. Но чех, перенервничав, отправил мяч в левый от себя угол на удобной высоте для вратаря, а тот угадал с прыжком и спас.

Селихов отразил второй пенальти в текущем сезоне ЛЕ и подарил «Спартаку» важнейшую победу. А красно-белые не только пробились в 1/8 финала турнира, но и впервые с 2007-го вышли из группы в еврокубках, а также впервые с 1995-го финишировали на первой строчке в своём квартете.