Дубль Вернера, чудо-гол Оздоева и моменты Азмуна: как «Зенит» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов

В матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» дома сыграл вничью с «Челси» — 3:3. Петербуржцам удалось перевернуть ход неудачно складывающейся для них встречи в конце первого тайма, когда Клаудиньо и Сердар Азмун отличились с интервалом в три минуты. Причём иранец упустил ещё несколько опасных моментов по ходу игры. Спас же российскую команду от поражения вышедший на замену Магомед Оздоев, который в добавленное время отметился мощным ударом с линии штрафной. В составе лондонцев лучшим стал Тимо Вернер, который оформил дубль и отдал результативную передачу на Ромелу Лукаку.

Домашний матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси», с одной стороны, не имел для петербуржцев никакого турнирного значения. После выездной ничьей с «Мальмё» российский клуб потерял шансы на попадание в плей-офф главного еврокубка, но гарантировал себе участие в 1/16 финала Лиги Европы.

С другой стороны, встреча с действующим обладателем трофея была для хозяев отличной возможностью громко хлопнуть дверью и продемонстрировать свою боеспособность на самом высоком уровне. Заодно можно было сделать подножку фавориту, которому необходима была победа, чтобы не уступить лидерство в группе «Ювентусу».

Поэтому Сергей Семак перед важнейшим противостоянием с «Динамо» в РПЛ бросил в бой всех сильнейших. Единственное — не могли выйти на поле травмированный Станислав Крицюк и дисквалифицированный Дмитрий Чистяков. В отсутствие последнего тренер решил отойти от полюбившейся расстановки с тремя центральными защитниками и сделал выбор в пользу схемы 4—3—3 с Клаудиньо и Малкомом по краям атаки. При этом место на острие на этот раз занял не Артём Дзюба, а Сердар Азмун, который, по информации СМИ, зимой может сменить клубную прописку.

А вот «Челси» в преддверии поездки в Россию лишился двух ключевых полузащитников — H'Голо Канте и Жоржиньо. Также по различным причинам не полетели в Санкт-Петербург Трево Чалоба, Бен Чилуэлл и Матео Ковачич. А Эдуард Менди, Маркос Алонсо, Антонио Рюдигер, Кай Хаверц и Хаким Зиеш остались в запасе по решению Томаса Тухеля. Зато вернулся в строй восстановившийся от повреждения Ромелу Лукаку.

Несмотря на все потери, гости в начале матча буквально смяли соперника. Не успели они разыграть мяч с центра поля, как открыли счёт. Лондонцам удалась быстрая атака прямо по центру, которая закончилась удачной игрой на выходе Михаила Кержакова и угловым. После подачи корнера Андреасу Кристенсену позволили беспрепятственно выполнить скидку, и Тимо Вернеру оставалось не промахнуться буквально с линии ворот.

Быстрый гол ввёл хозяев в ступор. В первые минуты игра у них совершенно не клеилась, а мяч не держался. При потере «Челси» сразу включал высокий прессинг и моментально возвращал себе владение. На удивление легко у синих проходили и быстрые прорывы через опорную зону. Обычно цепкий Вильмар Барриос не справлялся с быстрыми соперниками. Затем оппоненты пытались отдавать передачи за спину Деяну Ловрену, пользуясь его медлительностью.

По такому началу матча казалось, что шансов у «Зенита» нет никаких. Но, к чести петербуржцев, ближе к середине тайма они пришли в себя и перехватили инициативу. Да и гости, отличившись, откровенно расслабились. Первым звоночком стал выход один на один Малкома. Бразилец имел великолепный шанс, но бесхитростно пробил прямо в ноги Кепе Аррисабалаге.

После этого моменты у ворот испанца начали возникать один за другим. Российский коллектив убегал в контратаки, пользуясь проблемами именитого соперника в обороне. Пожалуй, впервые демонстрировал свой класс в главном еврокубке и Клаудиньо, который в предыдущих матчах ЛЧ терялся на поле. Он вёл игру команды и на левом фланге создал немало проблем Рису Джеймсу. Собственно, после его кросса Азмун головой едва не отправил снаряд в створ.

А незадолго до перерыва случилось невероятное: «Зенит» забил два мяча «Челси» меньше чем за четыре минуты.

Сначала Клаудиньо головой пробил без шансов для Аррисабалаги, воспользовавшись аккуратной подачей Дугласа с левого фланга. При этом Кристенсен не успел за бразильцем, а Маланг Сарр, напротив, задержался с выполнением искусственного офсайда.

Практически сразу петербуржцы вышли вперёд. Результативная атака началась с великолепного отбора Вендела в центре поля. Сразу же Малком бросил Азмуна в прорыв разрезающей передачей между двумя центральными защитниками, и иранец, элегантно обыграв вратаря, отправил снаряд в створ. Тут же нападающий мог оформить дубль после очередного идеального паса от Малкома, но Аррисабалага не позволил себя перебросить.

К сожалению, второй тайм начался для «Зенита» с ещё одного неприятного события. Практически на ровном месте получил повреждение проводивший великолепный матч Вендел. Бразилец дёрнул мышцу, пытаясь успеть за мячом после передачи Азмуна, и вынужден был покинуть поле. Вместо него Семак бросил в бой Андрея Мостового, который занял место на левом краю атаки.

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Потеря латиноамериканца сказалась на игре команды. Хозяева снова отдали инициативу сопернику и отошли в оборону. Фактически они были вынуждены вернуться к схеме с тремя центральными защитниками. Вниз к Ярославу Ракицкому и Ловрену регулярно опускался Барриос. В целом отечественный коллектив справлялся с атаками оппонента. Тем обиднее получился гол Лукаку на 62-й минуте. Этот эпизод наглядно продемонстрировал, каким уровнем мастерства обладают даже резервисты «Челси». Росс Баркли одной передачей разрезал всю защитную линию соперника и вывел Вернера на рандеву с Кержаковым. Немец не пожадничал и выдал Лукаку пас на пустые ворота — 2:2.

Семак отреагировал на произошедшее ещё одной рокировкой. Уставший Ракицкий уступил место Данилу Круговому. При этом молодой россиянин отправился на левый фланг обороны, а Дуглас переместился в центр. Тухель в ответ выпустил Кристиана Пулишича и Зиеша, а чуть позже — и Алонсо с Хаверцем.

Замены скорее помогли «Зениту». Активные Мостовой и Круговой на левом краю создавали оппонентам серьёзные проблемы. Правда, опасный момент оказался создан благодаря подаче справа. Азмун головой пробил в противоход Аррисабалаге, но тот чудом успел сложиться и спас команду. А буквально через пару минут иранец в попытке замкнуть прострел от лицевой подвернул ногу и был вынужден уступить место Дзюбе. Также Семак предоставил время Александру Ерохину и Магомеду Оздоеву.

Ощущалось, что петербуржцы недовольны ничьей и намерены вырвать победу. Но на 85-й минуте они неожиданно пропустили. И вновь отличился неудержимый в этот вечер Вернер. После передачи Пулишича он легко ушёл от Караваева и пробил под опорную ногу Кержакову. Судьи на VAR взяли небольшую паузу для просмотра эпизода на предмет офсайда и определили, что немец находился в правильном положении.

Однако последнее слово в этой невероятной встрече осталось за хозяевами, а точнее — за свежим Оздоевым. Выйдя на замену, он успел совершить буквально несколько касаний мяча, но одно из них стало голевым.

На четвёртой добавленной арбитром минуте Магомед после выноса Сарра с линии штрафной слёту отправил мяч под перекладину. Аррисабалага пытался спасти команду и даже дотянулся до мяча, но не смог преградить ему путь в створ — 3:3.

«Зенит» на мажорной ноте завершил выступление в Лиге чемпионов. Хозяева, хотя и чудом ушли от поражения, явно его не заслужили и могли даже одержать победу, если бы реализовали все свои моменты. Единственной же ложкой дёгтя стали травмы Вендела и Азмуна перед игрой с «Динамо».