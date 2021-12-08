Малафеев: «Зенит» будет играть в полной боевой готовности в матче с «Челси»

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Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».
Малафеев: «Зенит» будет играть в полной боевой готовности в матче с «Челси»
  • AP

«В России еврокубковые матчи, даже невзирая на их результат, всегда ценятся выше. Это имидж и репутация клуба, да и у футболистов есть возможность показать себя. Каждый мечтает играть в Лиге чемпионов, тем более в таких матчах. «Челси» пускай и будет бороться за первое место, но, наверное, выпустит смешанный состав. Уверен, что «Зенит» будет играть в полной боевой готовности: все сильнейшие выйдут на поле. Понятно, что чемпионат страны важен… Но такие матчи не у каждого в жизни могут произойти. Нет такого, чтобы беречь силы на внутренний чемпионат. Играть против сильных клубов — мечта каждого футболиста. В таком случае ты и сам будешь становиться сильнее. «Зенит» будет играть всеми возможными силами, чтобы выиграть и показать свой уровень», — цитирует Малафеева «Чемпионат».

Встреча между «Зенитом» и «Челси» пройдёт 8 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:45 мск.

Санкт-петербургский клуб занимает третье место в группе H, набрав четыре очка. Он уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Семшов заявил, что «Зенит» в матче с «Челси» будет держать в уме «Динамо».

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