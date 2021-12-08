Семшов: «Зенит» в матче с «Челси» будет держать в уме «Динамо»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».

«Думаю, что игроки «Зенита» держат в уме матч с «Динамо». С другой стороны, мы не каждый день играем против «Челси», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Челси» пройдёт 8 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:45 мск.

Петербургский клуб занимает третье место в группе H, набрав четыре очка. Клуб уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.

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