Семшов: «Зенит» в матче с «Челси» будет держать в уме «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».
Семшов: «Зенит» в матче с «Челси» будет держать в уме «Динамо»
  • РИА Новости

«Думаю, что игроки «Зенита» держат в уме матч с «Динамо». С другой стороны, мы не каждый день играем против «Челси», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Челси» пройдёт 8 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:45 мск.

Петербургский клуб занимает третье место в группе H, набрав четыре очка. Клуб уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Черданцев заявил, что фактически провозглашённое назначение Ваноли — это неуважение к Витории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить