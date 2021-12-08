Черданцев: фактически провозглашённое назначение Ваноли — это неуважение к Витории

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался об отношении московского «Спартака» к своему главному тренеру Рую Витории.

«Оценить за пару месяцев, как человек тренирует, нам не удалось. Он остался без игроков, без человека, который его приглашал в клуб. Фактически провозглашённое назначение Ваноли — это неуважение к действующему тренеру, так делать нельзя», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Он также заявил, что Руй Витория, несмотря на постоянное давление и критику, не оставил команду.

Напомним, что по итогам 17 туров Российской премьер-лиги красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. В Лиге Европы «Спартак» расположился на второй позиции с семью очками.

Ранее Мостовой заявил, что агенты начнут крутить, что с Ваноли «Спартаку» будет хорошо.