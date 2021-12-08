Мостовой: агенты будут крутить, что с Ваноли «Спартаку» будет хорошо

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера московского «Спартака» итальянца Паоло Ваноли.
Мостовой: агенты будут крутить, что с Ваноли «Спартаку» будет хорошо
  • РИА Новости

«Если результат двух матчей будет неудовлетворительным, то тут уже чуть проще. Агенты будут крутить, мол, приехал итальянец, он хороший тренер, с ним всё будет хорошо», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что в шестом туре группового раунда Лиги Европы «Спартак» встретится с «Легией». Московская команда занимает второе место в группе С, набрав семь очков.

В Российской премьер-лиге красно-белые сыграют с «Сочи» в рамках 18-го тура чемпионата.

В настоящий момент главным тренером клуба является португальский специалист Руй Витория.

Ранее Анчелотти заявил, что «Реал» попытается выиграть Лигу чемпионов.

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