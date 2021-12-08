Мостовой: агенты будут крутить, что с Ваноли «Спартаку» будет хорошо

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера московского «Спартака» итальянца Паоло Ваноли.

«Если результат двух матчей будет неудовлетворительным, то тут уже чуть проще. Агенты будут крутить, мол, приехал итальянец, он хороший тренер, с ним всё будет хорошо», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что в шестом туре группового раунда Лиги Европы «Спартак» встретится с «Легией». Московская команда занимает второе место в группе С, набрав семь очков.

В Российской премьер-лиге красно-белые сыграют с «Сочи» в рамках 18-го тура чемпионата.

В настоящий момент главным тренером клуба является португальский специалист Руй Витория.

Ранее Анчелотти заявил, что «Реал» попытается выиграть Лигу чемпионов.