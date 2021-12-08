Мостовой: агенты будут крутить, что с Ваноли «Спартаку» будет хорошо
- РИА Новости
«Если результат двух матчей будет неудовлетворительным, то тут уже чуть проще. Агенты будут крутить, мол, приехал итальянец, он хороший тренер, с ним всё будет хорошо», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Напомним, что в шестом туре группового раунда Лиги Европы «Спартак» встретится с «Легией». Московская команда занимает второе место в группе С, набрав семь очков.
В Российской премьер-лиге красно-белые сыграют с «Сочи» в рамках 18-го тура чемпионата.
В настоящий момент главным тренером клуба является португальский специалист Руй Витория.
Ранее Анчелотти заявил, что «Реал» попытается выиграть Лигу чемпионов.