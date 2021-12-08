Анчелотти заявил, что «Реал» попытается выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от выхода своей команды в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«У нас есть всё, чтобы победить в чемпионате Испании и побороться за победу в Лиге чемпионов. Важно, что мы финишировали первыми в группе, а жеребьёвка меня не тревожит. Что бы ни случилось, мы хотим попытаться завоевать этот трофей», — сказал Анчелотти.

Напомним, что «Реал» обыграл «Интер» (2:0) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов и занял первое место в группе D. Голами во встрече отметились Тони Кроос и Карим Бензема. Таким образом, клуб сыграет в 1/8 финала главного европейского турнира.

Ранее Баженов заявил, что «Спартак» обыграет «Легию» в матче в Варшаве.