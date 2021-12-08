Баженов считает, что «Спартак» обыграет «Легию» в матче в Варшаве

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Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов оценил шансы красно-белых в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Легией» в Варшаве.
Баженов считает, что «Спартак» обыграет «Легию» в матче в Варшаве
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мне кажется, Витория должен закончить этот отрезок сезона на хорошей ноте и вывести команду в плей-офф Лиги Европы. Это было бы честно. Видно, что всё равно он хорошую работу проделал», — цитирует Баженова «Матч ТВ».

Он назвал серьёзной потерю дисквалифицированного Александра Соболева. По его мнению, форвард сейчас набрал хорошую форму и был бы очень полезен московской команде в игре в Варшаве.

«Но, думаю, «Спартак», победит со счётом 2:1», — добавил Баженов.

Матч группы С «Легия» — «Спартак» пройдёт 9 декабря на поле стадиона «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского». Начало игры в 20:45 мск.

«Спартак» (7 очков) занимает второе место в группе. «Легия» (6) идёт на четвертой позиции (6). Лидирует «Лестер» (8), третье место занимает «Наполи» (7).

Ранее в Польше не исключили стычек фанатов в день матча «Легия» — «Спартак».

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