В Польше не исключили стычек фанатов в день матча «Легия» — «Спартак»

Короткая ссылка
В Варшаве в день матча шестого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА между «Легией» и московским «Спартаком» будет усилен контроль за соблюдением правопорядка.
В Польше не исключили стычек фанатов в день матча «Легия» — «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

В полиции не исключают возможных стычек между польскими и российскими болельщиками в Варшаве, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Матч группы С «Легия» — «Спартак» пройдёт 9 декабря на поле стадиона «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского». Начало игры в 20:45 мск.

«Спартак» (7 очков) занимает второе место в группе. «Легия» (6) идёт на четвертой позиции (6). Лидирует «Лестер» (8), третье место занимает «Наполи» (7).

Ранее сообщалось, что Руй Витория будет отправлен в отставку с должности главного тренера московского «Спартака» на ближайшем совете директоров, который состоится в середине декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить