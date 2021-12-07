В Польше не исключили стычек фанатов в день матча «Легия» — «Спартак»

В Варшаве в день матча шестого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА между «Легией» и московским «Спартаком» будет усилен контроль за соблюдением правопорядка.

В полиции не исключают возможных стычек между польскими и российскими болельщиками в Варшаве, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Матч группы С «Легия» — «Спартак» пройдёт 9 декабря на поле стадиона «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского». Начало игры в 20:45 мск.

«Спартак» (7 очков) занимает второе место в группе. «Легия» (6) идёт на четвертой позиции (6). Лидирует «Лестер» (8), третье место занимает «Наполи» (7).

Ранее сообщалось, что Руй Витория будет отправлен в отставку с должности главного тренера московского «Спартака» на ближайшем совете директоров, который состоится в середине декабря.