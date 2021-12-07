РБ Спорт: Витория будет отправлен в отставку на ближайшем совете директоров «Спартака»

Португальский специалист Руй Витория будет отправлен в отставку с должности главного тренера московского «Спартака» на ближайшем совете директоров, который состоится в середине декабря.

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, заседание совета директоров клуба планируется провести 14 или 15 декабря, после заключительного матча красно-белых в 2021 году с «Сочи», который состоится 13 декабря. На собрании будут подводить итоги первой части сезона, обсуждать возможные зимние трансферы, а также, как ожидается, будет принято решение отправить в отставку Виторию. Портал утверждает, что 15 декабря в Москву должен прилететь его сменщик — итальянец Паоло Ваноли.

В настоящее время «Спартак», набравший 23 очка в 17 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Кечинов назвал рискованным возможное назначение Ваноли главным тренером «Спартака».