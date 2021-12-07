Кечинов назвал рискованным возможное назначение Ваноли в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможное назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на должность главного тренера красно-белых.

«Я всегда считаю, что тренеру необходимо давать время. Он должен проработать определённый срок, поскольку за один сезон сложно что-то кардинально изменить, поменять игру команды, результаты. Но если руководство всё-таки решит уволить Руя Виторию, то это говорит о том, что нынешнее место «Спартака» их совершенно не устраивает. Конечно, нам хочется, чтобы команда была в лидерах, но пока ситуация такова, что клуб на девятом месте. Именно поэтому всё это и происходит. Назначение Ваноли — риск, его никто не знает. Он не был ещё главным тренером, а был лишь помощником. Опыта работы у него пока нет. Самое главное, чтобы мы шило на мыло не поменяли. А то придёт Ваноли, результата не будет, и вновь будут искать другого тренера. Так можно вечно продолжать. Нужно верить в тренера. Если вы назначаете, значит, вы следите за ним и уверены в нём. Значит, нужно давать ему время и не дёргать его», — цитирует слова Кечинова «Евро Футбол».

В настоящий момент «Спартаком» руководит 51-летний португальский специалист Руй Витория, однако он не может быть уволен в зимнее межсезонье. После 17 туров «Спартак» набрал 23 очка и с этим результатом занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Канчельскис высказался о возможном назначении Ваноли в «Спартак».