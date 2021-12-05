Канчельскис — о возможном назначении Ваноли в «Спартак»: Федун продолжает убивать клуб

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера московского «Спартака» итальянского специалиста Паоло Ваноли.
Канчельскис — о возможном назначении Ваноли в «Спартак»: Федун продолжает убивать клуб
  • РИА Новости

«Я не удивлён. В «Спартаке» уникальный руководитель — Леонид Федун. Его действия — это что-то с чем-то. Жаль болельщиков красно-белых, они не понимают, что происходит. Ничего — Федун продолжает убивать «Спартак». Почему у него не получается с футболом? Я не знаю. Может быть, у него есть советчики, которые «разбираются в футболе». Я в очередной раз удивляюсь терпению болельщиков. Руй Витория должен доработать до конца сезона. Ну, придёт итальянец сейчас, возможно, будет всплеск у команды. Но зачем Руя убирать? К сожалению, мы влиять не можем на действия руководителей «Спартака». Я уже не удивляюсь происходящему в команде. Клуб тонет и тонет, всё тише и тише», — заявил Канчельскис в интервью каналу «РБ Спорт».

В настоящий момент «Спартаком» руководит 51-летний португальский специалист Руй Витория, однако он не может быть уволен в зимнее межсезонье.

Ранее Гершкович выразил надежду, что «Спартак» не будет назначать Ваноли.

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