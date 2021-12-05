Гершкович выразил надежду, что «Спартак» не будет назначать Ваноли

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Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович выразил надежду, что руководство московского «Спартака» не будет назначать итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера команды.
Гершкович выразил надежду, что «Спартак» не будет назначать Ваноли
  • © Uwe Anspach / dpа / Globallookpress.com

«Надеюсь, что слухи о приходе Ваноли — это лишь разговоры. Надеюсь, в «Спартаке» включат голову и не допустят подобных вещей. Человек не знает ни нашего футбола, ни традиций, ни менталитета. Ещё и не имеет опыта самостоятельной работы. «Спартак» — это топ-клуб, который должен добиваться высоких результатов. Ваноли был ассистентом у Антонио Конте, однако у того за время работы было десятка два помощников. На что тут опираться? Опираться необходимо на результаты. Нельзя даже сказать, что Ваноли сможет воспитать молодых футболистов. Он ведь никогда не был у руля команды. Я не против иностранных тренеров, однако это должны быть квалифицированные специалисты с серьёзными успехами за спиной. Прежде всего в еврокубках. «Спартак» сейчас выпал из числа флагманов нашего чемпионата. А ведь эта команда всегда была опорой отечественного футбола. Хочется, чтобы они исправили ситуацию. По моему мнению, надо дать возможность поработать ребятам, которые играли в «Спартаке», знают традиции клуба. Только нужно терпение!» — цитирует Гершковича РИА Новости.

В настоящий момент «Спартаком» руководит 51-летний португальский специалист Руй Витория, однако не он может быть уволен в зимнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил должность в клубе бывшему директору «Чертанова».

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