«Чемпионат»: «Спартак» предложил должность в клубе бывшему директору «Чертанова»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Руководство «Спартака» уже провело встречу с Хабаровым по поводу возможного назначения.
Ранее функционер работал спортивным директором «Чертанова». Он покинул этот пост после того, как был задержан полицией после проверки офиса клуба правоохранительными органами в апреле 2021 года.
Ранее Парфёнов заявил, что игроки «Спартака» мобилизовались после удаления в матче с «Ахматом».