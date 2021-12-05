«Чемпионат»: «Спартак» предложил должность в клубе бывшему директору «Чертанова»

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Бывший спортивный директор ФК «Чертаново» Сергей Хабаров может сменить Владимира Кузьмичёва в московском «Спартаке» на должности заместителя генерального директора по системе подготовки молодых игроков.
«Чемпионат»: «Спартак» предложил должность в клубе бывшему директору «Чертанова»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Руководство «Спартака» уже провело встречу с Хабаровым по поводу возможного назначения.

Ранее функционер работал спортивным директором «Чертанова». Он покинул этот пост после того, как был задержан полицией после проверки офиса клуба правоохранительными органами в апреле 2021 года.  

Ранее Парфёнов заявил, что игроки «Спартака» мобилизовались после удаления в матче с «Ахматом».

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