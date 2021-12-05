Парфёнов: игроки «Спартака» мобилизовались после удаления в матче с «Ахматом»

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Четырёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу красно-белых в матче 17-го тура чемпионата России по футболу над грозненским «Ахматом».
Парфёнов: игроки «Спартака» мобилизовались после удаления в матче с «Ахматом»
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«После удаления футболисты «Спартака» мобилизовались. Но нужно с такой высокой концентрацией выходить на поле в полном составе. Нужно дисциплинированнее играть, не доводить до удаления. Вчера выиграли, повезло, дальше может не повезти», — цитирует Парфёнова ТАСС.

По его мнению, удаление на 33-й минуте матча нападающего «Спартака» Александра Соболева повлияло на игру команды. Красно-белые смогли перестроиться и начать играть на контратаках.

«Спартак» выстоял, это важная победа для команды», — заключил он.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1. В составе красно-белых мяч забил Виктор Мозес. А на 87-й минуте матча «Спартак» вырвал победу: Квинси Промес забил после передачи Романа Зобнина.

«Спартак» набрал 23 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (24) занимает седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен обратиться в ЭСК РФС по судейству в матче с «Ахматом».

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