«Спартак» намерен обратиться в ЭСК РФС по судейству в матче с «Ахматом»

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Руководитель департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по судейству матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (2:1).
«Спартак» намерен обратиться в ЭСК РФС по судейству в матче с «Ахматом»
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Мы, конечно же, будем обращаться в ЭСК», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

На 33-й минуте матча с поля был удалён нападающий «Спартака» Александр Соболев. Он получил красную карточку за грубый фол против Игоря Коновалова.

Главный арбитр поединка Виталий Мешков вынес своё решение после просмотра видеоповтора.

Ранее Ростислав Мурзагулов назвал Соболева великим русским актёром за пенальти в матче с «Уфой».

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