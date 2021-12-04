«Спартак» намерен обратиться в ЭСК РФС по судейству в матче с «Ахматом»
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«Мы, конечно же, будем обращаться в ЭСК», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».
На 33-й минуте матча с поля был удалён нападающий «Спартака» Александр Соболев. Он получил красную карточку за грубый фол против Игоря Коновалова.
Главный арбитр поединка Виталий Мешков вынес своё решение после просмотра видеоповтора.
Ранее Ростислав Мурзагулов назвал Соболева великим русским актёром за пенальти в матче с «Уфой».