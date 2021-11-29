Мурзагулов назвал Соболева великим русским актёром за пенальти в матче с «Уфой»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал назначение пенальти в ворота команды из столицы Башкирии в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с «Уфой» (1:1).

«К сожалению, в одном из полутора подходов к воротам на поле оказался великий русский актёр Александр Соболев, который сыграл так, что судья даже ничего не заподозрил. От лёгкого прикосновения он рухнул, как с ног подкошенный, но это случается в футболе», — цитирует Мурзагулова ТАСС.

Весь эпизод с фолом Никитина и голом Соболева.



🤔 Вопрос один. Пенальти был? pic.twitter.com/bHeNd3MVBl — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 29, 2021

По его словам, «УФА» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) по поводу этого эпизода, поскольку клуб не сможет доказать, что со стороны Соболева была симуляция.

«Падение было картинным, но сыграл он неплохо, раз судья это так трактовал», — добавил он.

Мячи в матче забили Алексей Никитин (на 70-й минуте) и Александр Соболев (на 90-й минуте, пенальти).

Главный арбитр игры Павел Кукуян из Сочи показал футболистам 11 жёлтых карточек и удалил с поля в концовке матча за второе предупреждение защитника красно-белых Николая Рассказова.

«Спартак» (20 очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Уфа» (16) — на 12-м месте. Лидирует в чемпионате «Зенит» (36).

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча с «Уфой».