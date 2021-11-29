Мурзагулов назвал Соболева великим русским актёром за пенальти в матче с «Уфой»

Короткая ссылка
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал назначение пенальти в ворота команды из столицы Башкирии в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с «Уфой» (1:1).
Мурзагулов назвал Соболева великим русским актёром за пенальти в матче с «Уфой»
  • © spartak.com

«К сожалению, в одном из полутора подходов к воротам на поле оказался великий русский актёр Александр Соболев, который сыграл так, что судья даже ничего не заподозрил. От лёгкого прикосновения он рухнул, как с ног подкошенный, но это случается в футболе», — цитирует Мурзагулова ТАСС.

По его словам, «УФА» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) по поводу этого эпизода, поскольку клуб не сможет доказать, что со стороны Соболева была симуляция.

«Падение было картинным, но сыграл он неплохо, раз судья это так трактовал», — добавил он.

Мячи в матче забили Алексей Никитин (на 70-й минуте) и Александр Соболев (на 90-й минуте, пенальти).

Главный арбитр игры Павел Кукуян из Сочи показал футболистам 11 жёлтых карточек и удалил с поля в концовке матча за второе предупреждение защитника красно-белых Николая Рассказова.

«Спартак» (20 очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Уфа» (16) — на 12-м месте. Лидирует в чемпионате «Зенит» (36).

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча с «Уфой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить