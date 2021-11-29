Витория — о ничьей с «Уфой»: нам нужно было быть агрессивнее

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 16-го тура чемпионата России по футболу с «Уфой» (1:1).

«Хотел бы отметить, что здесь тяжело выигрывать. Нам нужно было быть агрессивнее и эффективнее в атаке. Футболисты должны помнить об этом. Команда такого уровня должна играть совершенно по-другому», — цитирует его «Спорт-Экспресс» .

Витория выразил надежду, что в следующих встречах «Спартаку» смогут помочь Виктор Мозес, Зелимхан Бакаев и Михаил Игнатов.

«В атаке нам сейчас нужны футболисты, которых мы сможем ввести в игру в любой момент. Нам сейчас немного не хватает игроков в центре поля», — добавил португальский специалист.

Игра, которая прошла в Уфе, завершилась со счётом 1:1.

Мячи забили Алексей Никитин (на 70-й минуте) и Александр Соболев (на 90-й минуте, пенальти).

Главный арбитр матча Павел Кукуян из Сочи показал футболистам 11 жёлтых карточек и удалил с поля в концовке матча за второе предупреждение защитника красно-белых Николая Рассказова.

«Спартак» (20 очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Уфа» (16) идёт на 12-м месте. Лидирует в чемпионате «Зенит» (36).

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