Федун рассказал о состоянии своего здоровья

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о состоянии своего здоровья.
Федун рассказал о состоянии своего здоровья
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«Моё здоровье? Да всё хорошо, всё нормально», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее появилась информация о лечении Федуна в Германии. Отмечалось, что у бизнесмена имеются проблемы с сердцем. Врачи запретили ему посещать матчи.

По итогам 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 19 очков, занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее Романцев раскрыл детали разговора с Карпиным после поражения от Хорватии.

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