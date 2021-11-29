Федун рассказал о состоянии своего здоровья
- © spartak.com
«Моё здоровье? Да всё хорошо, всё нормально», — цитирует его «Спорт-Экспресс».
Напомним, что ранее появилась информация о лечении Федуна в Германии. Отмечалось, что у бизнесмена имеются проблемы с сердцем. Врачи запретили ему посещать матчи.
По итогам 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 19 очков, занимает десятое место в турнирной таблице.
Ранее Романцев раскрыл детали разговора с Карпиным после поражения от Хорватии.