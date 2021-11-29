Романцев раскрыл детали разговора с Карпиным после поражения от Хорватии

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о разговоре с наставником сборной России Валерием Карпиным после его слов о возможном уходе.
Романцев раскрыл детали разговора с Карпиным после поражения от Хорватии
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«Сказал Карпину то, что говорил всегда в «Спартаке», — не сдаваться ни при каких обстоятельствах и идти дальше! Считаю, к поражению в Хорватии привели не ошибки при подготовке. Просто на сегодня соперник оказался реально сильнее нас в техническом оснащении», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после поражения сборной России в заключительном туре от Хорватии (0:1) и невыхода напрямую на ЧМ-2022 Валерий Карпин заявил о возможности ухода из команды. Позже он опроверг свои слова, отметив, что сказал их на эмоциях.

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