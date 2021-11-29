Баста: введение Fan ID создаст препятствия для посещения стадионов

Короткая ссылка
Известный музыкант и болельщик московского ЦСКА Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, высказался о введении Fan ID.
Баста: введение Fan ID создаст препятствия для посещения стадионов
  • © РАлександр Кряжев
  • РИА Новости

«Сейчас такое время, что в среде болельщиков назревает много вопросов к Fan ID. Это понизит количество людей, приходящих на сектор. А после последней ситуации это ещё усугубит обстановку», — цитирует Басту «Матч ТВ».

Он также поддержал болельщиков ЦСКА, которые устроили масштабный перформанс в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). При этом Баста раскритиковал поведение работников стадиона и клуба.

«Fan ID? Не нужен. Он создаёт дополнительные препятствия для посещения стадионов. В Москве на стадионах так много камер, что можно рассмотреть все детали на лице. Плюс на сектор ходят люди, которые покупают абонемент. Они дают паспортные данные и так далее», — добавил Баста.

Он считает, что Fan ID — это дополнительная нагрузка и ненужный инструмент контроля.

Напомним, что после матча ЦСКА — «Зенит» сотни болельщиков были задержаны за зажигание фаеров. Их увезли в отделение полиции, где составили более 50 протоколов.

Ранее сообщалось, что после матча ЦСКА — «Зенит» были задержаны 12 подростков, их всех забрали родители.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить