Баста: введение Fan ID создаст препятствия для посещения стадионов

Известный музыкант и болельщик московского ЦСКА Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, высказался о введении Fan ID.

«Сейчас такое время, что в среде болельщиков назревает много вопросов к Fan ID. Это понизит количество людей, приходящих на сектор. А после последней ситуации это ещё усугубит обстановку», — цитирует Басту «Матч ТВ».

Он также поддержал болельщиков ЦСКА, которые устроили масштабный перформанс в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). При этом Баста раскритиковал поведение работников стадиона и клуба.

«Fan ID? Не нужен. Он создаёт дополнительные препятствия для посещения стадионов. В Москве на стадионах так много камер, что можно рассмотреть все детали на лице. Плюс на сектор ходят люди, которые покупают абонемент. Они дают паспортные данные и так далее», — добавил Баста.

Он считает, что Fan ID — это дополнительная нагрузка и ненужный инструмент контроля.

Напомним, что после матча ЦСКА — «Зенит» сотни болельщиков были задержаны за зажигание фаеров. Их увезли в отделение полиции, где составили более 50 протоколов.

Ранее сообщалось, что после матча ЦСКА — «Зенит» были задержаны 12 подростков, их всех забрали родители.