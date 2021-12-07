Испытание «Барселоны», шанс «Спартака» и зависимость «Тоттенхэма»»: чем интересны заключительные туры в еврокубках

«Спартак» на выезде померится силами с «Легией» и в случае победы гарантирует себе участие как минимум в 1/16 финала Лиги Европы. «Локомотив» постарается взять верх над «Марселем», чтобы продолжить выступление в Лиге конференций. «Барселона» в случае осечки в противостоянии с «Баварией» рискует впервые с сезона-2000/01 не выйти в плей-офф Лиги чемпионов. А «Милан» попытается подняться на второе место в квартете B в борьбе с «Порту» и «Атлетико». Чем интересен последний тур групповых этапов еврокубков — в материале RT.

Тяжёлая задача «Милана» и борьба «Реала» и «Интера» за лидерство

Нынешний сезон Лиги чемпионов примечателен тем, что к последнему туру группового этапа определилась почти половина команд, которые весной сыграют в плей-офф — семь из 16. А сразу десять клубов заранее лишились шансов на попадание туда. К сожалению, среди них оказался «Зенит». Зато петербуржцы гарантировали себе участие в 1/16 финала Лиги Европы, сыграв вничью с «Мальмё» на выезде.

Однако матч с «Челси» в Санкт-Петербурге не окажется лишён турнирной мотивации, поскольку лондонцы делят с «Ювентусом» первое место, имея по 12 очков в активе. Благодаря разгромной победе в Лондоне английский коллектив при равенстве баллов будет иметь преимущество. Соответственно, действующему обладателю трофея достаточно сыграть в России не хуже, чем туринцы — в Швеции.

А вот «Реал» и «Интер» определят лидера в квартете D в очном противостоянии в Мадриде. «Сливочные» опережают миланцев на два очка, и им достаточно ничьей. Для гостей же сам факт выхода в плей-офф стал огромным достижением, ведь они не добирались до этой стадии с 2012-го. Тогда же чёрно-синие финишировали первыми в группе, опередив ЦСКА.

В других квартетах сложилась куда более запутанная ситуация. Особенно это касается G, где собраны «Лилль», «Зальцбург», «Севилья» и «Вольфсбург». Все они могут как попасть в первую двойку, так и завершить выступление в еврокубках. Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Франции, который на очко опережает оппонента из Австрии, на два — из Испании и на три — из Германии. Однако ему как раз предстоит отправиться на «Фольксваген-Арену».

Вполне возможен расклад, при котором «Лилль», «Вольфсбург» и «Зальцбург» разделят первую-третью строчки. В таком случае согласно статистике встреч с конкурентами в ЛЕ вылетят подопечные Жослена Гурвеннека, а сильнейший коллектив Австрии впервые в своей истории пробьётся в плей-офф ЛЧ.

Не менее интересная ситуация сложилась в группе B, где на выход в 1/8 финала в компании с «Ливерпулем» претендуют «Порту», «Милан» и «Атлетико». Наиболее простая задача у португальского коллектива, который на один балл опережает конкурентов. Ему необходимо дома обыгрывать мадридцев. А вот россонери требуется брать верх в домашнем противостоянии с мерсисайдцами и желательно рассчитывать на ничью в параллельной встрече.

Борьба за последнее место в плей-офф главного еврокубка пойдёт и в квартетах E и F. Разумеется, болельщики с особенным интересом будут следить за «Барселоной», которая рискует не пробиться в плей-офф ЛЧ впервые с сезона-2000/01. Тогда существовало два групповых этапа, и каталонцы умудрились завершить выступление после первого.

Чтобы избежать повторения провала, подопечным Хави необходимо на выезде обыгрывать «Баварию». В противном случае сине-гранатовых может обойти «Бенфика», которая примет немотивированное киевское «Динамо». Лиссабонцы уступают грозному оппоненту, но в случае равенства обойдут его благодаря сенсационному домашнему разгрому.

Мюнхенцы, с одной стороны, тоже лишены турнирной мотивации. С другой — постарается продлить результативную серию в рамках соревнования не получивший «Золотой мяч» Роберт Левандовски. В первых пяти турах он отметился девять раз и возглавляет гонку бомбардиров вместе с Себастьеном Аллером из «Аякса».

А «Аталанта» и «Вильярреал» проведут очную встречу за второе место в квартете F. Действующего обладателя ЛЕ в Бергамо устроит ничья, поскольку он опережает соперника на балл.

Поболеют за испанский коллектив и в Швейцарии, ведь только его успех даст шанс попасть в евровесну «Янг Бойзу» в случае выездной победы над «Манчестер Юнайтед», который проведёт дебютную игру под руководством Ральфа Рангника в ЛЧ. В Англии болельщики вправе ждать голов от Криштиану Роналду, который, как и Левандовски, в текущем розыгрыше турнира с поля без мяча не уходил, хотя отличился только шесть раз.

Наконец, заочную битву за место в 1/16 финала ЛЕ поведут «Лейпциг» и «Брюгге». Немецкая команда имеет преимущество перед соперником по личным встречам, поэтому ей достаточно сыграть с «Манчестер Сити» не хуже, чем чемпион Бельгии — с ПСЖ.

Последняя возможность «Локомотива» и дебют Лунёва в «Байере»

Отечественные любители футбола с не меньшим интересом будут следить за последним туром Лиги Европы, ведь в четверг определится судьба «Спартака». Две победы над «Наполи», а также ничья с «Лестером» помогли красно-белым подойти к матчу в Варшаве с семью очками в активе. Они на один балл отстают от соперника из Англии, идут вровень с неаполитанцами и опережают на очко «Легию».

Ситуация в группе С сложилась предельно запутанная. Москвичам, чтобы не зависеть от оппонентов, необходимо брать верх самим. В таком случае они финишируют на первом месте, если чемпион Англии-2015/16 не выиграет в Италии.

При другом исходе противостояния в столице Польши возможны самые разные варианты. Разойдясь с хозяевами миром, подопечные Руя Витории рискуют опуститься на третью строчку и вылететь в Лигу конференций. При этом аналогичный исход на «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» оставит их на второй позиции и отправит в 1/16 финала ЛЕ. А вот поражение позволит российскому коллективу продолжить выступление в еврокубках исключительно в случае осечки «Наполи».

Другая московская команда — «Локомотив» — потеряла шансы на выход в плей-офф ЛЕ после разгрома от «Лацио». Однако у железнодорожников ещё есть возможность занять третью позицию в квартете E. Для этого им требуется на выезде брать верх над «Марселем». Между тем по итогам встречи в Риме может в последний момент смениться лидер. «Галатасарай» опережает конкурента на три балла и имеет в запасе домашнюю победу с минимальным счётом. Таким образом, итальянцам необходимо добиваться победы с разницей как минимум в два мяча.

Также стоит обратить внимание на матч между «Байером» и «Ференцварошем». Никакой турнирной составляющей он в себе не несёт, зато дебютировать в составе леверкузенцев должен Андрей Лунёв. Главный тренер Джерардо Сеоане пообещал поберечь основного голкипера Лукаша Градецки в ничего не решающей игре и предоставить шанс его резервисту.

В заключительном туре будет хватать куда более интригующих противостояний. Например, ПСВ и «Реал Сосьедад» в очной встрече определят обладателя путёвки в 1/16 финала. Коллектив из Нидерландов опережает соперника на два очка, поэтому ему достаточно будет не уступить на выезде.

А в квартете F борьбу поведут «Црвена Звезда» (10 баллов), «Брага» (9) и «Мидтьюланн» (8). Две первые команды сыграют друг с другом в Португалии и в случае ничьей рискуют пропустить вперёд преследователя, который в Болгарии померится силами с немотивированным «Лудогорцем». Удивительно, но представитель Дании, в первом круге не одержавший ни одной победы, может выйти сразу в 1/8 финала.

Три коллектива продолжают борьбу и в группе H, но здесь загребскому «Динамо» достаточно ничьей в гостевой игре с «Вест Хэмом», чтобы гарантировать себе вторую строчку. «Рапиду» же нужна выездная победа над «Генком». Она позволит австрийцам опередить конкурента и выйти в плей-офф Лиги конференций.

Непростая задача «Ромы» и исторический шанс «Флоры»

Не менее интересной обещает получиться концовка группового этапа третьего по рангу еврокубка. Многие сомневались в целесообразности создания турнира, однако он уже подарил целый ряд неожиданных результатов. Например, до сих пор не гарантировал себе попадание в плей-офф один из его главных фаворитов — лондонский «Тоттенхэм».

В пятом туре лондонцы умудрились на выезде уступить заранее лишившейся шансов на продолжение борьбы словенской «Муре» и донельзя усложнили себе жизнь. Теперь подопечным Антонио Конте дома необходимо обыгрывать забронировавший первое место «Ренн» и надеяться на маловероятную осечку «Витесса» в Нидерландах. Не исключено, что придётся считать дополнительные показатели. По статистике личных встреч у соперников равенство (1:0, 2:3). Пока финалист ЛЧ двухлетней давности идёт вторым лишь благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

После окончания жеребьёвки мало кто сомневался, что не должна испытать проблем и «Рома». Однако команда Жозе Моуринью на выезде оказалась разгромлена «Будё-Глимтом» с унизительным счётом 1:6, а дома взять реванш не смогла — 2:2. Теперь римляне отстают от соперника, цвета которого защищает россиянин Никита Хайкин, на одно очко. Соответственно, им требуется сыграть с софийским ЦСКА лучше, чем чемпион Норвегии с «Зарёй».

Если «Заря» ни при каких раскладах не сможет пробиться в евровесну, то «Карабах» гарантировал себе попадание в плей-офф. Вопрос заключается в том, финишируют агдамцы первыми в квартете H или вторыми. Ответ на него будет дан в выездном противостоянии с «Базелем», к которому конкуренты подошли практически с идентичными показателями и нулевой ничьей в первом очном матче.

Порадовать болельщиков может и «Флора». Команда из Эстонии впервые в истории пробилась в групповой этап еврокубка, а теперь имеет возможность выйти в плей-офф. Надежду таллинцам подарила сенсационная домашняя победа над «Партизаном». Теперь им требуется ещё одно чудо — взять верх над «Гентом» в Бельгии. Также необходимо поражение белградцев от «Анортосиса» в домашних стенах. Пока что эстонский коллектив опережает киприотов по разнице мячей (-2 против -3).

Также стоит обратить внимание на квартет E, где «Славия» и «Унион» в очном противостоянии определят обладателя путёвки в 1/16 финала. Пражанам достаточно ничьей, однако им предстоит оборонять результат в Берлине. Сохраняет шансы на продолжение борьбы и другой представитель Чехии — «Яблонец», который в преддверии последнего тура в сражении за вторую строчку на один балл отстаёт от «Раннерса». Правда, его задача в шестом туре куда проще: на выезде помериться силами с осевшим на последнем месте «ЧФР Клужем». «Раннерсу» же предстоит отправиться к сильному «АЗ Алкмару», который заранее обеспечил себе первое место.