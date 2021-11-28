Фердинанд считает, что ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов из-за лени Месси, Неймара и Мбаппе

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, почему «Пари Сен-Жермен» не выиграет Лигу чемпионов УЕФА.
Фердинанд считает, что ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов из-за лени Месси, Неймара и Мбаппе
  • AP

«Топ-команды не позволяют, чтобы все форварды оставались впереди при обороне, насколько бы великими ни были эти трое и каким бы талантом они ни обладали. У Месси, Мбаппе и Неймара вообще нет желания бежать назад», — цитирует Фердинанда Talksport.

Он добавил, что с такой игрой нельзя мечтать о титулах и Лиге чемпионов.

Напомним, что по итогам пяти туров группового раунда Лиги чемпионов ПСЖ занимает второе место в группе А, набрав восемь баллов. На первой позиции — «Манчестер Сити» (12 баллов).

Ранее Гвардиола рассказал, что хотел бы возглавить сборную.

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