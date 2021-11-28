Гвардиола рассказал, что хотел бы возглавить сборную

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о желании поработать в национальной команде.

«Я неоднократно говорил, что мне было бы интересно поработать на Евро или чемпионате мира после ухода из «Манчестер Сити». Я бы попробовал себя на крупном международном турнире, но я знаю, что это непросто осуществить, потому что обычно очень мало интересных вариантов среди сборных», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что до английского клуба специалист успешно работал в каталонской «Барселоне» и мюнхенской «Баварии».

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