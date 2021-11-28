Газзаев высказался о работе Березуцкого в ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев оценил работу Алексея Березуцкого на посту главного тренера армейского клуба.

«Он всегда был очень ответственным человеком и спортсменом. За всю нашу совместную работу, конечно, я делал ему какие-то замечания, чисто тактического плана, указывал на индивидуальные ошибки. Безусловно, Алексей — пока начинающий специалист, и надо учитывать, что он принял команду в очень непростой момент», — цитирует Газзаева пресс-служба ЦСКА.

Он добавил, что Березуцкий сплотил коллектив. Газзаев считает, что со временем тренер будет только прибавлять.

«Важно, чтобы в этом сезоне команда стала призёром чемпионата России. Это очень нужно как молодому тренеру Алексею Березуцкому, так и футболистам, которые, к сожалению, слишком надолго задержались в молодых и перспективных», — отметил Газзаев.

Напомним, что Березуцкий возглавил команду после неожиданного ухода Ивицы Олича из ЦСКА, который пробыл на тренерском мостике пару месяцев.

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