Два пенальти в ворота «Локомотива», помощь «Спартаку» от «Лестера» и пас Головина: чем запомнился 5-й тур Лиги Европы

«Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Лацио» в матче с двумя пенальти в собственные ворота и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. «Лестер» оказал помощь «Спартаку», одержав уверенную победу над «Легией». Александр Головин помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад» и гарантировать себе путёвку в 1/8 финала. А «Байер», цвета которого защищает Андрей Лунёв, оказался сильнее «Селтика» и также обеспечил себе первое место в квартете. Чем запомнился пятый тур Лиги Европы — в материале RT.

Спорное судейство в Москве

Незадолго до начала матча между «Локомотивом» и «Лацио» в СМИ появилась информация об уходе руководителя московского клуба по спорту и развитию Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что немец якобы готов стать временным тренером манкунианцев. Такие новости не могли не вызвать тревогу у болельщиков, ведь с назначением именитого менеджера железнодорожники затеяли дорогостоящую перестройку состава, а также заменили Марко Николича на Маркуса Гисдоля.

А вот на футболистов слухи, кажется, не повлияли. Хозяева с первых минут включили уже ставший фирменным высокий прессинг и пытались с помощью длинных передач вскрывать оборону соперника. Римляне на лёгком морозе долго не могли войти в игру и лишь ближе к середине тайма подали несколько неприятных угловых.

Многие переживали, как справится со своей работой заменивший травмированного Маринато Гилерме 17-летний Даниил Худяков, но ему нечасто приходилось демонстрировать своё мастерство. Зато он побил рекорд Игоря Акинфеева и стал самым молодым российским вратарём в еврокубках. Правда, и хозяева совсем не беспокоили Томаса Стракошу. На чужой половине им не хватало последнего паса, и в этом плане сказывалось отсутствие Рифата Жемалетдинова.

Второй тайм красно-зелёные тоже начали достаточно активно, но их сильно подвёл молодой защитник Александр Сильянов, ещё до перерыва заменивший Максима Ненахова. Футболист на углу штрафной сбил Маттиа Цаканьи. Судья Артур Соареш Диаш сначала пенальти не назначил, но, посоветовавшись с коллегами на VAR, указал на точку. Абсолютно незаметный Чиро Иммобиле своим шансом воспользовался. А спустя несколько минут нападающий уже сам заработал одиннадцатиметровый. Причём Дмитрий Баринов в подкате успел сыграть в мяч, но затем попал по ногам оппоненту. Нападающий снова оказался точен и оформил дубль.

После этого «Локомотив» был вынужден идти вперёд и раскрываться, чем римляне с удовольствием пользовались, регулярно убегая в опасные контратаки. Они вполне могли забить пять мячей, но обошлись одним. Педро Родригес поставил точку в концовке после розыгрыша углового. Так железнодорожники потерпели крупное поражение и лишились шансов на попадание в плей-офф ЛЕ. Однако у них ещё есть возможность пробиться в Лигу конференций. Для этого необходимо обыгрывать на выезде «Марсель» в последнем туре. Пока же серия москвичей без побед в еврокубках достигла 16 встреч.

Борьба за лидерство в Монако

В отличие от «Марселя», две другие французские команды, выступающие в ЛЕ, добились побед. «Лион» на выезде обыграл «Брондбю» благодаря дублю Райана Шерки (3:1) и остался единственным коллективом, не допустившим очковых потерь на групповом этапе. Единственное, прервал результативную серию лучший бомбардир турнира на данный момент Карл Токо Экамби. Камерунец вышел на замену ближе к финальному свистку и отличиться не успел.

Финиш на первом месте в собственном квартете и участие в 1/8 финала обеспечил себе и «Монако», который дома оказался сильнее одного из основных конкурентов «Реала Сосьедад» — 2:1. Российские же болельщики наконец получили возможность порадоваться за Александра Головина. Россиянин впервые в сезоне провёл на поле 90 минут и был заменён лишь в добавленное арбитром время, а также помог отличиться Кевину Фолланду в середине первого тайма. После передачи партнёра немец со второй попытки отправил снаряд в сетку. Баскам удалось быстро отыграться, но спустя всего две минуты Юссуф Фофана вновь вывел хозяев вперёд после розыгрыша стандартного положения. Больше голов зрители не дождались, хотя в концовке монегаски остались в меньшинстве. Всё тот же Фофана получил прямую красную карточку.

Дела «Реала Сосьедад» за тур до финиша складываются не лучшим образом. Испанская команда опустилась на третье место, пропустив вперёд ПСВ. Обладателя путёвки в 1/16 финала соперники определят в очном противостоянии в Сан-Себастьяне.

Удивительная игра в Леверкузене

Пробилась в 1/8 финала и команда другого отечественного легионера, Андрея Лунёва, — «Байер». Правда, сам вратарь ожидаемо провёл весь матч с «Селтиком» в запасе и со стороны наблюдал за тем, как его партнёры сами себе создают сложности, а затем героически с ними борются. Начало встречи не предвещало леверкузенцам проблем. Уже на 16-й минуте Роберт Андрих после подачи углового открыл счёт.

Хозяева расслабились и на стыке таймов поплатились за это. Сначала Лукаш Градецки на выходе снёс Киого Фурухаси и дал арбитру повод назначить пенальти, а затем Жереми Фримпонг не вовремя поскользнулся в собственной штрафной и позволил Жоау Филипе нанести прицельный удар. Удивительно, но гости отличились дважды при всего трёх выстрелах в створ.

Но «Байер» произошедшее не сломило. Напротив, коллектив Херардо Сеоане только увеличил давление и незадолго до финального свистка добился своего. Главным героем неожиданно стал Андрих. Не славящийся высокой результативностью опорник оформил дубль. Решающий же мяч забил Мусса Диаби с передачи Флориана Вирца. В свою очередь, 18-летний полузащитник дважды ассистировал партнёрам и суммарно набрал уже шесть очков в ЛЕ по системе «гол + пас».

Близок к тому, чтобы обеспечить себе лидерство в собственном квартете, был и «Айнтрахт». Франкфуртцы в первых четырёх турах набрали десять очков из 12 возможных и в пятом им достаточно было дома обыграть аутсайдера — «Антверпен». Однако, как и в случае с «Байером», быстрый гол Даити Камады пошёл хозяевам во вред. Гости ещё до перерыва сравняли счёт благодаря точному удару экс-полузащитника сборной Бельгии Раджы Найнгголана, а на 88-й минуте вовсе вышли вперёд. Но в добавленное судьёй время в ходе одной из последних атак Гонсало Пасьенса всё же принёс своей команде очко — 2:2. Теперь «Айнтрахт» теоретически может пропустить вперёд «Олимпиакос».

Бесчинства фанатов в Лестере

Хорошие шансы на то, чтобы занять первое место в своей группе, имеет и «Спартак». На руку красно-белым оказалась победа «Лестера» над «Легией» — 3:1. Варшавяне, на старте турнира набравшие шесть очков, потерпели третье поражение подряд и опустились на последнюю строчку. Во многом всё стало ясно уже к 22-й минуте, когда подопечные Брендана Роджерса отличились дважды. Причём открыл счёт автор покера на стадионе «Открытие Арена» Патсон Дака.

Гостям удалось оперативно сократить отставание. Каспер Шмейхель парировал пенальти от азербайджанца Махира Эмрели, но не справился с добиванием от Филипа Младеновича. Однако вскоре Онинье Ндиди после подачи углового вернул английской команде комфортное преимущество. Поняв, что их любимцам ничего не светит, на первый план после перерыва вышли польские фанаты. Они устроили на «Кинг Пауэр — Уолкерс» масштабное пиротехническое шоу и попытались прорваться в центральные сектора, чтобы подраться с полицией. В результате стражам правопорядка пришлось ввести на арену дополнительные силы.

Теперь у «Легии» в противостоянии последнего тура со «Спартаком» в Варшаве не будет иного выхода, кроме как идти вперёд и раскрываться. Красно-белым, чтобы финишировать первыми, необходимо самим набирать три очка и надеяться на осечку «Лестера» во встрече с «Наполи», который также будет запредельно мотивирован. На второй строчке москвичи останутся и попадут в 1/16 финала, если сами сыграют вничью, а «Лестер» не уступит неаполитанцам.

Громкая сенсация в Хернинге

Но наиболее запутанная ситуация возникла в группе F, где за тур до финиша на первое место претендуют сразу три команды. Возродил интригу в этой четвёрке «Мидтьюлланн», который дома неожиданно обыграл лидера «Брагу» — 3:2. Хозяева дважды выходили вперёд, но гости всякий раз находили в себе силы отыграться. Сначала Рикарду Орта забил третий мяч в текущем розыгрыше ЛЕ, а затем Вендерсон Галено в концовке, казалось, спас коллектив от поражения красивым ударом из угла штрафной.

В итоге подвёл фаворита Диогу Лейте. Молодой защитник зачем-то пошёл в опасный подкат возле собственной лицевой и сбил с ног оппонента. Судья Матей Юг, взяв паузу, назначил пенальти, который реализовал Эвандер. Так хозяева, в первом круге набравшие лишь два очка, одержали вторую победу подряд и ворвались в борьбу за выход в плей-офф ЛЕ.

А осечкой лидера не имела права не воспользоваться «Црвена Звезда». Сербский коллектив дома с минимальным счётом обыграл аутсайдера — команду «Лудогорец». Хозяева нанесли 15 ударов по воротам соперника, но отличились лишь раз. Мирко Иванич отметился невероятным выстрелом, закрутив снаряд в дальнюю девятку без шансов для вратаря. Теперь белградцы на очко опережают «Брагу» и на два — «Мидтьюлланн». В последнем туре им предстоит отправиться в Португалию. Датскую дружину ждёт менее серьёзное испытание — вояж в Разград.